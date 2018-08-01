المجلس الجهوي للحسابات يفضح شركات تنهب المال العام بمقاطعة عين الشق ﻿

كشف المجلس الجهوي للحسابات، في تقرير خاص هم مراقبة تسيير مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، عن فضائح على مستوى التسيير والهدر الكبير للموارد المالية، إضافة إلى سوء تدبير القطاعات الحيوية وكذا الصراع

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كشف المجلس الجهوي للحسابات، في تقرير خاص هم مراقبة تسيير مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، عن فضائح على مستوى التسيير والهدر الكبير للموارد المالية، إضافة إلى سوء تدبير القطاعات الحيوية وكذا الصراع المحتدم بين الأجنحة داخل الأقسام والمديريات، مع انعدام الكفاءة والخبرة في صفوف عدد من المسؤولين.

وفضح التقرير أسماء الشركات التي ظلت لسنوات تتقاسم كعكة صفقات عمومية مرتبطة بالأشغال العمومية أو صيانة الحدائق أو الحراسة من قبيل شركة '' س. د. غ'' التي استفادت، حسب التقرير، من صفقات الحراسة والتنظيف لأربع مرات متجددة، خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2016 ويناير 2017، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 160 مليون سنتيم. في الوقت الذي تم استبعاد شركة منافسة تقدمت بنفس العرض المالي.

وأضاف تقرير المجلس الجهوي للحسابات أن الشركة المحتكرة لتلك الصفقات تسلمت أداءات من الخزينة العامة، رغم أنها لم تف بالتزاماتها الواردة في دفتر التحملات، سواء تلك المرتبطة بتزويد المرافق والمؤسسات والإدارات بكاميرات من الجيل الجديد أو عدد العمال والأطر الملتزمة بتوفيره، فحصلت بذلك على مبلغ غير مستحق قيمته 10 آلاف و 800 درهم مقابل 90 يوما من العمل.

وأشار التقرير إلى أن فضائح التسيير وعدم الوفاء بالالتزامات داخل مقاطعة عين الشق لا يقف عند هذه الشركة، بل يتجاوزه إلى شركة أخرى '' ك . ف'' مهمتها صيانة حدائق تصل مساحتها أقل من هكتار تقع فوق تراب المقاطعة، حيث لم تقم الشركة بالمهام الموكولة إليها كاملة وفق ما هو مسطر في دفتر التحملات المنسوخ، أساسا، من دفتر للتحملات خاص بالطرق، حيث لم تتجاوز أعمال الصيانة التي قامت بها 7 حدائق من أصل 13 التزمت بصيانتها. في الوقت الذي تسلمت المقابل المالي كاملا.

وكشف المجلس أن الشركة '' ك . ف'' لا تصرح بعمالها لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلا بمعدل ثلاثة عمال في الشهر، علما أنها، حسب الورقة التقنية المدلى بها، تتوفر على 13 إطارا و3 أطر إداريين و30 عاملا.