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عاجل وبالفيديو.. على المباشر: شاب يحاول الانتحار بباب الهديم بمدينة مكناس

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 12:44 عاجل وبالفيديو.. على المباشر: شاب يحاول الانتحار بباب الهديم بمدينة مكناس | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو.. على المباشر: شاب يحاول الانتحار بباب الهديم بمدينة مكناس
تعرف ساحة باب الهديم بمدينة مكناس في هذه اللحظات من يومه الخميس، حالة استنفار، بسب تهديد شخص بالانتحار من خلال الإلقاء بنفسه من أعلى سطح ملحقة الجماعة الحضرية باب الهديم ،لأسباب مجهولة.

"شوف تيفي"

تعرف ساحة باب الهديم بمدينة مكناس في هذه اللحظات من يومه الخميس، حالة استنفار، بسب تهديد شخص بالانتحار من خلال الإلقاء بنفسه من أعلى سطح ملحقة الجماعة الحضرية باب الهديم ،لأسباب مجهولة.

وحسب مصدر مطلع فإن المعطيات الأولى تشير إلى أن السلطات المحلية ومصالح الأمن، تحاول إقناع هذا الشخص المتلحف بالعلم الوطني، حتى يعدل عن محاولة الانتحار، مبرزا أن العشرات من المواطنين تجمعوا بمحيط ملحقة الجماعة مباشرة بعد صعود هذا الشخص إلى السطح.

وأبرز المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية، حلت هي الأخرى بعين المكان من أجل التدخل ومنع الشخص من الانتحار.

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المغرب شوف تيفي الجماعة جماعة حالة استنفار المواطنين باب الهديم

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