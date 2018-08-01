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مديرية الحموشي تتفاعل مع تدوينات فيسبوكية وتنفي وقوع انفلات أمني بالعرائش

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 12:34 مديرية الحموشي تتفاعل مع تدوينات فيسبوكية وتنفي وقوع انفلات أمني بالعرائش | بوليتيك
مديرية الحموشي تتفاعل مع تدوينات فيسبوكية وتنفي وقوع انفلات أمني بالعرائش
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلها مع تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' تتعلق بتعرض شاب بمدينة العرائش لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض من قبل شخصين، دون أن يتم توقيف المشتبه بهم، وذلك

''شوف تيفي''

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلها مع تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' تتعلق بتعرض شاب بمدينة العرائش لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض من قبل شخصين، دون أن يتم توقيف المشتبه بهم، وذلك حسب ما ورد في بعض التعليقات المصاحبة لهذه التدوينات، وفتحت بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها مصالح منطقة أمن العرائش.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة العرائش، كانت قد توصلت بإشعار حول وقوع خلاف بين الضحية وشقيقين بشارع الحسن الثاني، قبل أن يتطور الأمر إلى تعريض هذا الأخير لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، نقل على إثره للمستشفى، فيما مكنت التحريات من توقيف المشتبه به الرئيسي في ارتكاب هذا الاعتداء في ظرف وجيز، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 25 غشت الجاري.

وأكدت المديرية العامة على تعامل مصالحها بسرعة وجدية مع هذه الواقعة المعزولة في الزمان والمكان، دون أن يكون للأمر أي علاقة بحالة انفلات أمني كما ذهبت إلى ذلك بعض التعليقات والحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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