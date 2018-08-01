فضيحة..لاعب مشهور يظهر في فيديو جنسي رفقة ثلاث فتيات ﻿

خرج نادي يمارس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن صمته، ونفى أن يكون أحد نجومه قد ظهر في مقطع فيديو وُصِف بـ''الفضيحة''، وهوفي أوضاع مخلة رفقة 3 نساء.

''شوف تيفي''

خرج نادي يمارس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن صمته، ونفى أن يكون أحد نجومه قد ظهر في مقطع فيديو وُصِف بـ''الفضيحة''، وهوفي أوضاع مخلة رفقة 3 نساء.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة ''سكاي نيوز'' يومه الخميس، نقلا عن صحيفة ''ديلي ستار'' البريطانية، فإن ناديا في البريمرليغ ''لم تذكر اسمه''، أنكر تورط نجمه في الفضيحة الجنسية، مشيرا إلى أن الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة فقط وانتشر بشكل كبير عبر المواقع الاجتماعية، يظهر 3 نساء في أوضاع حميمية مع رجل.

وأشار الموقع إلى أن الصحيفة، قالت إنها ممنوعة من ذكر اسم النادي أو اللاعب ''لأسباب قانونية''، مبرزا أن بعض مشاهدي المقطع، قالوا إن الأمر يتعلق بنجم كرة قدم مشهور سقط سابقا في العديد من الفضائح.