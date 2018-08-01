 فضيحة..لاعب مشهور يظهر في فيديو جنسي رفقة ثلاث فتيات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو مواطن من مراكش طالع ليه الدم يكشف الحالة المزرية للمسبح البلدي المحاميد بمراكش فيه الجران..مافيهش الماء والبيبان مهرسين‎ | بووز

بالفيديو مواطن من مراكش طالع ليه الدم يكشف الحالة المزرية للمسبح البلدي المحاميد بمراكش ''فيه

رسميا وبالوثيقة...وزارة الصحة تنقل طبيب الفقراء لتارودانت | مجتمع

رسميا وبالوثيقة...وزارة الصحة تنقل طبيب الفقراء لتارودانت

زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته وابنهما ويرسلهما في حالة حرجة للمستعجلات بإقليم اشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته وابنهما ويرسلهما في حالة حرجة للمستعجلات بإقليم اشتوكة أيت بها

صورة برلماني مغربي شاب راكب على سيارة فاخرة دايرا كثر من 300 مليون تشعل الفيسبوك | بوليتيك

صورة برلماني مغربي شاب راكب على سيارة فاخرة دايرا كثر من 300 مليون تشعل الفيسبوك

المجلس الجهوي للحسابات يفضح شركات تنهب المال العام بمقاطعة عين الشق | مجتمع

المجلس الجهوي للحسابات يفضح شركات تنهب المال العام بمقاطعة عين الشق

عاجل وبالفيديو.. على المباشر: شاب يحاول الانتحار بباب الهديم بمدينة مكناس | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. على المباشر: شاب يحاول الانتحار بباب الهديم بمدينة مكناس

مديرية الحموشي تتفاعل مع تدوينات فيسبوكية وتنفي وقوع انفلات أمني بالعرائش | بوليتيك

مديرية الحموشي تتفاعل مع تدوينات فيسبوكية وتنفي وقوع انفلات أمني بالعرائش

كاريكاتير شوف تيفي : 150 الف أورو تنقذ لمجرد من السجن‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : 150 الف أورو تنقذ لمجرد من السجن‎

بالفيديو..شوفو كيفاش حصلو شاب باغي يحرك من ميناء طنجة | بووز

بالفيديو..شوفو كيفاش حصلو شاب باغي ''يحرك'' من ميناء طنجة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

فضيحة..لاعب مشهور يظهر في فيديو جنسي رفقة ثلاث فتيات

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 12:20 فضيحة..لاعب مشهور يظهر في فيديو جنسي رفقة ثلاث فتيات | سبور
فضيحة..لاعب مشهور يظهر في فيديو جنسي رفقة ثلاث فتيات
خرج نادي يمارس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن صمته، ونفى أن يكون أحد نجومه قد ظهر في مقطع فيديو وُصِف بـ''الفضيحة''، وهوفي أوضاع مخلة رفقة 3 نساء.

''شوف تيفي''

خرج نادي يمارس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن صمته، ونفى أن يكون أحد نجومه قد ظهر في مقطع فيديو وُصِف بـ''الفضيحة''، وهوفي أوضاع مخلة رفقة 3 نساء.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة ''سكاي نيوز'' يومه الخميس، نقلا عن صحيفة ''ديلي ستار'' البريطانية، فإن ناديا في البريمرليغ ''لم تذكر اسمه''، أنكر تورط نجمه في الفضيحة الجنسية، مشيرا إلى أن الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة فقط وانتشر بشكل كبير عبر المواقع الاجتماعية، يظهر 3 نساء في أوضاع حميمية مع رجل.

وأشار الموقع إلى أن الصحيفة، قالت إنها ممنوعة من ذكر اسم النادي أو اللاعب ''لأسباب قانونية''، مبرزا أن بعض مشاهدي المقطع، قالوا إن الأمر يتعلق بنجم كرة قدم مشهور سقط سابقا في العديد من الفضائح.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي كرة القدم الفضيحة جنسي الدوري الإنجليزي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور...جنازة مهيبة للاعب المنتخب الوطني يحيى أمراح | سبور

بالصور...جنازة مهيبة للاعب المنتخب الوطني ''يحيى أمراح''

فضحية..أستاذ اللغة الفرنسية يفضح المكلفين بإدارة ملعب طنجة الكبير..شوفو شحال ديال الأخطــاء (فيديو) | سبور

فضحية..أستاذ اللغة الفرنسية يفضح المكلفين بإدارة ملعب طنجة الكبير..شوفو شحال ديال الأخطــاء (فيديو)

وفاة لاعب سابق للمنتخب الوطني جاور التيمومي و فرس بعدما لم يجد أي التفاتة من المسؤولين | سبور

وفاة لاعب سابق للمنتخب الوطني جاور "التيمومي" و "فرس" بعدما لم يجد أي التفاتة من المسؤولين

مثير: رئيس جامعة المصارعة يتهم عصابة إجرامية بتهديده | سبور

مثير: رئيس جامعة المصارعة يتهم عصابة إجرامية بتهديده

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مثير..مسافرون تعطلات عليهم الطائرة: هجموا على المحلات التجارية داخل مطار وجدة بطريقة هيستيرية | قنوات أخرى
منذ 3 دقائق

فيديو مثير..مسافرون تعطلات عليهم الطائرة: هجموا على المحلات التجارية داخل مطار وجدة بطريقة هيستيرية

بالفيديو..لحظة محاصرة الوزيرة الحقاوي من طرف نزلاء مركز تيط مليل | خارج البلاطو

بالفيديو..لحظة محاصرة الوزيرة الحقاوي من طرف نزلاء مركز تيط مليل

الموت ديال الضحك مع الكوميدي زهير زئير دار بارودي على نغمات كازابلانكا لسعد المجرد‎ | قنوات أخرى

الموت ديال الضحك مع الكوميدي زهير زئير دار بارودي على نغمات كازابلانكا لسعد المجرد‎

في خطوة تصعيدية..الأساتذة المتعاقدون يعتصمون أمام وزارة التربية والوزير أمزازي في ورطة | خارج البلاطو

في خطوة تصعيدية..الأساتذة المتعاقدون يعتصمون أمام وزارة التربية والوزير أمزازي في ورطة

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو مواطن من مراكش طالع ليه الدم يكشف الحالة المزرية للمسبح البلدي المحاميد بمراكش فيه الجران..مافيهش الماء والبيبان مهرسين‎ | بووز
منذ 31 دقيقة

بالفيديو مواطن من مراكش طالع ليه الدم يكشف الحالة المزرية للمسبح البلدي المحاميد بمراكش ''فيه

رسميا وبالوثيقة...وزارة الصحة تنقل طبيب الفقراء لتارودانت | مجتمع

رسميا وبالوثيقة...وزارة الصحة تنقل طبيب الفقراء لتارودانت

زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته وابنهما ويرسلهما في حالة حرجة للمستعجلات بإقليم اشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته وابنهما ويرسلهما في حالة حرجة للمستعجلات بإقليم اشتوكة أيت بها

صورة برلماني مغربي شاب راكب على سيارة فاخرة دايرا كثر من 300 مليون تشعل الفيسبوك | بوليتيك

صورة برلماني مغربي شاب راكب على سيارة فاخرة دايرا كثر من 300 مليون تشعل الفيسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.