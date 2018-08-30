سابقة...الفقر والتهميش والأوضاع الاجتماعية المزرية تخرج نساء ''بلدة الوزراء'' للاحتجاج ''فيديو+صور'' ﻿

خرجت نساء منطقة ''أمانوز'' التابعة لدائرة تافراوت عمالة تيزنيت في وقفة احتجاجية يوم أمس أمام مقر جماعة ''ترسواط'' في سابقة من نوعها بالمنطقة، وذلك للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية

*شوف تيفي:تافراوت

خرجت نساء منطقة ''أمانوز'' التابعة لدائرة تافراوت عمالة تيزنيت في وقفة احتجاجية يوم أمس أمام مقر جماعة ''ترسواط'' في سابقة من نوعها بالمنطقة، وذلك للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تعيش في كنفها نساء أمانوز.

ورفعت المحتجات شعارات منددة بالتهميش والإقصاء الممنهج ضد النساء المانوزيات، وتدهور حالتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وذلك بفعل غياب أي استراتيجية من أجل النهوض بالمرأة القروية، وإشراكها في التنمية وإعطائها الأهمية التي تستحقها، باعتبارها مدرسة للمجتمع، وفق تعبير إحدى المحتجات.

وعبرت النساء المشاركات في الوقفة عن استيائهن العميق من استمرار تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة جماعة ''ترسواط'' في ظل غياب إرادة حقيقية لدى السلطات المحلية والإقليمية والهيئات المنتخبة، من أجل رفع الحيف والتهميش عن سكان هذه المنطقة، وكذا استمرار التسيير العشوائي الذي دام أكثر من ربع قرن دون تغيير، وفق تعبيرهن.

وأكدت النساء الغاضبات، على أن تفاقم مشاكل الوضع الصحي بالمنطقة انعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للساكنة، بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية و التجهيزات الأساسية و غياب الأدوية، مبرزات على أن أغلب الحالات يتم توجيهها إلى المستشفى الإقليمي لتزنيت، وهو ما يزيد من معاناة الساكنة.

وطلبت المشاركات في الوقفة الإحتجاجية من الهيئات المنتخبة، ومن الفاعلين السياسيين بالمنطقة إلى نهج سياسة بناءة، تعتمد على الحوار والإنصات لهموم الساكنة، وخاصة فئة النساء لما لهن من دور فعال في بناء أي مجتمع، مع ضرورة التعجيل بتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، ورسم مخططات ومشاريع مستقبلية وبلورتها على أرض الواقع، والابتعاد عن سياسة الوعود الكاذبة التي ضاقت الساكنة درعا منها، وإحداث تنمية شاملة على جميع الأصعدة بالمنطقة، والدفع بها نحو الأمام، واجثثاتها من الفقر والعوز الذي تتخبط فيه، مع النهوض بالبنيات التحتية، وإيجاد حلول آنية لمشاكل الماء والإنارة والتعليم والصحة، وغيرها من الحاجيات الضرورية للساكنة المحلية.

وكتعليق له على هذه الوقفة الاحتجاجية، أكد أحد نواب رئيس جماعة ترسواط، الذي فضل عدم ذكر اسمه لقناة ''شوف تيفي''، أن النفوذ الترابي لجماعة ترسواط يعيش أوضاعا جد مزرية، وأزمة واحتقانا اجتماعيان بسبب غياب برنامج واضح المعالم من طرف المجلس المسير.

وأضاف ذات المتحدث، أن الأغلبية المسيرة للجماعة تعيش أيضا صراعا داخليا بين الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والأعضاء، الأمر الذي انعكس سلبا على مردود وعطاء الجماعة، وجمد كل الأنشطة والمشاريع التنموية، وجعل المواطن في قاعة الانتظار .