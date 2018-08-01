فيديو جد خطير..معركة بالسيوفا بمدينة مكناس ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو، يظهر لحظة وقوع معركة بالأسلحة البيضاء عبارة عن ''سيوف'' بالقرب من مركز تجاري بمدينة مكناس.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو، يظهر لحظة وقوع معركة بالأسلحة البيضاء عبارة عن ''سيوف'' بالقرب من مركز تجاري بمدينة مكناس.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت خلال الأسبوع الجاري، حيث دخل أفراد أسرتين في خلاف تطور إلى تبادل للضرب بواسطة الأسلحة البيضاء ما أثار رعب وهلع المتواجدين بعين المكان.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته أربع دقائق لحظة تبادل مجموعة من الأشخاص للضرب وسط الشارع العام، ما جعل آخرين يعمدون إلى التدخل حتى لا تنتهي هذه المعركة بسقوط مصابين أو قتلى.