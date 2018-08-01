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عاجل...منع طبيب الفقراء من ولوج مستشفى تيزنيت وصدور قرار بنقله لتارودانت ''فيديو''

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 10:40 عاجل...منع طبيب الفقراء من ولوج مستشفى تيزنيت وصدور قرار بنقله لتارودانت فيديو | مجتمع
عاجل...منع طبيب الفقراء من ولوج مستشفى تيزنيت وصدور قرار بنقله لتارودانت ''فيديو''
مازالت قضية الدكتور ''الشافعي'' الطبيب الأخصائي في جراحة الأطفال بالمستشفى الإقليمي بتزنيت تعرف المزيد من المستجدات، بعدما تقرر قبل لحظات من صباح اليوم الخميس 30 غشت 2018 منعه من ولوج المؤسسة الصحية

شوف تيفي:تيزنيت

مازالت قضية الدكتور ''الشافعي'' الطبيب الأخصائي في جراحة الأطفال بالمستشفى الإقليمي بتزنيت تعرف المزيد من المستجدات، بعدما تقرر قبل لحظات من صباح اليوم الخميس 30 غشت 2018 منعه من ولوج المؤسسة الصحية التي يشتغل بها، من طرف حراس الأمن الخاص رفقة عدد من المرضى أغلبهم من الأطفال الذين يتابعون علاجاتهم لديه.

وحسب فيديو نشره قبل قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك''، فقد أكد الشافعي أن منعه من الدخول للمستشفى جاء بتعليمات من إدارة المستشفى والمندوبية، بعدما توصل بقرار يحثم عليه الانتقال لمستشفى تارودانت للاشتغال، وفق تعبيره في ذات الفيديو.

وعبر ''الشافعي'' عن استيائه العميق واستنكاره لهذا القرار الوزاري الذي فرض عليه الانتقال للاشتغال بمدينة تارودانت، معتبرا إياه قرارا تعسفيا، وقال بالحرف '' معرفتش هاذ الوزارة أش بغا عندي...''.

ووجه في الختام رسالة لكل الأطباء الذين اشتغلوا معه بجل المستشفيات التي مر منها للتحرك العاجل، والتضامن معه لوقف هذه الممارسات التي تطاله من طرف المسؤولين على القطاع الصحي، موضحا لهم '' ها انتما كتشوفو الشافعي أش كيوقع ليه غدا يقدر تكون أنت...''، في إشارة منه لهم بضرورة الخروج عن صمتهم تجاه ما يقع في ملفه.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت عاجل الدكتور الشافعي منع دخول المستشفى قرار الانتقال تارودانت

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