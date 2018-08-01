إسماعيل التطواني بعد غنائه مع الحاجة الحمداوية يطلق أغنية جديدة بعنوان مغيارة ﻿

أطلق الفنان المغربي إسماعيل التطواني أغنية جديدة عبارة عن فيديو كليب يحمل عنوان ''مغيارة'' تحت إشراف إقبال إدراتن وهو من كلمات وألحان خالد سلام وإخراج عصام جبارة. أما الإدارة الفنية فكانت لمصور

شوف تيفي ماريا جعدود

أطلق الفنان المغربي إسماعيل التطواني أغنية جديدة عبارة عن فيديو كليب يحمل عنوان ''مغيارة'' تحت إشراف إقبال إدراتن وهو من كلمات وألحان خالد سلام وإخراج عصام جبارة. أما الإدارة الفنية فكانت لمصور المشاهير 'Nano و الإنتاج لشركة Kabila Records.

ويعتبر الفنان إسماعيل التطواني من خيرة الأصوات الشبابية التي بصمت الفن المغربي في مجموعة من الألوان الغنائية والمقامات التي تلقى استحسانا كبيرا من طرف عشاقه.

ويشار أن الفنان إسماعيل التطواني أطلق مجموعة من الأغاني من بينها أشهر أغنية وهي ديو رفقة الفنانة القديرة الحاجة الحمداوية والتي تحمل عنوان ''مسخيتش بيك'' حيث تفاعل معها الجمهور واعتمدها بعض الفنانين وأعادو إصدارها من جديد.