بالصور... شوفو كيفاش حتافلت ليلي الحديوي بعيد ميلاد بنتها ''إيناس'' ﻿

احتفلت ليلى الحديوي عارضة الأزياء المغربية، مساء أمس الأربعاء ، بعيد ميلاد ابنتها إيناس الثالت عشر في جو عائلي بسيط ، إذ شاركت متابعيها مجموعة صور من الإحتفال عبر صفحتها الخاصة بالإنستغرام وقد

شوف تيفي : علاء الصنوبري

احتفلت ليلى الحديوي عارضة الأزياء المغربية، مساء أمس الأربعاء ، بعيد ميلاد ابنتها إيناس الثالت عشر في جو عائلي بسيط ، إذ شاركت متابعيها مجموعة صور من الإحتفال عبر صفحتها الخاصة بالإنستغرام وقد لاقت استحسانا كبيرا وتعليقات إيجابية من محبيهم.

وقد أحضرت ليلى لابنتها قالب حلوى مميز يرمز للسلسلة الأمريكية'' هاري بوتر ''على شكل كتاب قديم مغطى بالشكلاطة حمل اسمها، وألبست ابنتها فستانا أنيقا باللون الذهبي.

وهنأت ''الحديوي'' ابنتها الوحيدة بأجمل التعابير والكلمات، حيث وجهت لها رسالة تهنئة بحسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، جاء فيها:'' ابنتي العزيزة أنت مفخرة لنا عيد ميلاد سعيد و نتمنى لك التوفيق والنجاح و السعادة ... أحبك كثيرا ابنتي.''

وتجدر الإشارة إلى أن العارضة ليلى حديوي قضت عطلتها الصيفية هذه السنة بصحبة ابنتها الوحيدة ببونتا كانا.