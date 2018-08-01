اعتقال عضوة في فرقة موسيقية بتطوان والقضية فيها النصب والاحتيال ﻿

تمكنت عناصر الأمن التابعة للدائرة الأمنية الثالثة بمدينة تطوان، مساء أمس الأربعاء، من إيقاف شابة في عقدها الثالث، تعمل بإحدى الفرق الموسيقية للاشتباه بتورطها في النصب والاحتيال على مجموعة من

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الأمن التابعة للدائرة الأمنية الثالثة بمدينة تطوان، مساء أمس الأربعاء، من إيقاف شابة في عقدها الثالث، تعمل بإحدى الفرق الموسيقية للاشتباه بتورطها في النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص في مبالغ مالية مهمة.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن وبعد إيقاف المعنية بالأمر تم تنقيطها وتبين صدور مذكرة بحث في حقها قبل مدة، عقب وضع عراقي قاطن بفلندا لشكاية ضدها اتهمها من خلالها بالنصب والاحتيال عليه في مبلغ مالي يتجاوز عشرة ملايين سنتيم بعدما اتفقت معه على الزواج.

وأكد ذات المصدر أن الموقوفة تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.