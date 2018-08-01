رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات بطنجة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة في عمليتين أمنيتين بحي درادب منذ يومين من توقيف شخصين مبحوث عنهما و يعتبران عنصرين مهمين في شبكة لترويج المخدرات القوية سبق و تم توقيف أحد أفرادها

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة في عمليتين أمنيتين بحي درادب منذ يومين من توقيف شخصين مبحوث عنهما و يعتبران عنصرين مهمين في شبكة لترويج المخدرات القوية سبق و تم توقيف أحد أفرادها بالسوق التجاري alto ولازال أعضاء الشبكة يتساقطون في قبضة الأمن بطنجة رغم محاولاتهم للتخفي .

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن العملية الأمنية الأولى مكنت من توقيف المسمى (م . س) مواليد 1981 من ذوي السوابق القضائية و الملقب ب '' الجاميئي '' و المبحوث عنه بموجب عدد من المذكرات لتورطه في قضايا تتعلق بتكوين شبكة مختصة في الحيازة و الاتجار في المخدرات القوية و الاستهلاك و التزوير و استعماله و سرقة السيارات .

وأبرز ذات المصدر أن العملية الثانية و التي كانت في اليوم الموالي مكنت من توقيف المسمى ( ع.و.ح) 25 سنة من ذوي السوابق القضائية و الملقب ب '' جانكو'' و المبحوث عنه لتورطه في قضايا تتعلق بالحيازة و الاتجار في المخدرات القوية .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين ينشطان ضمن شبكة سبق و تم توقيف بعض أعضائها بطنجة و سيتم تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء البحث معهم الذي يجري بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .