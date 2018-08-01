طقس حار وأمطار رعدية بهذه المناطق اليوم الخميس ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للمملكة، وداخل الأقاليم الجنوبية.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للمملكة، وداخل الأقاليم الجنوبية.

ويرتقب أن يكون الطقس غير مستقر بالمنطقة الشرقية وبأقصى شرق الأقاليم الجنوبية مع زخات مطرية رعدية. كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل والواجهة المتوسطية خلال الليل والصباح .

وسيكون الطقس غير مستقر نسبيا بعد الظهر بمرتفعات الأطلس ومستقر مع سماء صافية بباقي المناطق مع احتمال هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي. وستهب الرياح قوية من القطاع الشمالي وشمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومن القطاع الشرقي والبوغاز ، ومعتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 17 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و 45 بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و37 درجة بالسهول غرب الأطلس، وما بين 27 و32 درجة بالقرب من السواحل. وسيكون البحر هادئا وقليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الصويرة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والدار البيضاء وهائج بباقي السواحل.