اعتقال شاب عشريني اغتصب أمه أكثر من مرة بإقليم بولمان ﻿

قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، وضع شاب متهم باغتصاب والدته بقرية كيكو بإقليم بولمان، سجن ''بوركايز'' في انتظار التحقيق معه حول المنسوب إليه.

شوف تيفي

قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، وضع شاب متهم باغتصاب والدته بقرية كيكو بإقليم بولمان، سجن ''بوركايز'' في انتظار التحقيق معه حول المنسوب إليه.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن اعتقال المتهم في العشرينيات من عمره، جاء بعد شكاية تقدمت بها الضحية إلى مصالح الدرك الملكي، تفيد بتعرضها للاغتصاب المتكرر من طرف ابنها تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف المصدر أن المتهم كان يستغل عيشه لوحده مع أمه بمنزلها لممارسة الجنس عليها، وتهديدها بالانتقام في حال أفشت سره إلى أقاربها.

وأوضح المصدر أن عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، أحالت المتهم على استئنافية فاس، بعد الاستماع إليه في محضر قانوني.