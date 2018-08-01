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جريمة بشعة تهز قلعة السراغنة..فلاح ينهي حياة راعي غنم

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 04:08 جريمة بشعة تهز قلعة السراغنة..فلاح ينهي حياة راعي غنم | حوادث و حقوق
جريمة بشعة تهز قلعة السراغنة..فلاح ينهي حياة راعي غنم
اهتز إقليم قلعة السراغنة، مساء أمس الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، تلقى العديد من الطعنات القاتلة، وجهها له فلاح عقب وقوع خلاف بينهما.

''شوف تيفي''

اهتز إقليم قلعة السراغنة، مساء أمس الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، تلقى العديد من الطعنات القاتلة، وجهها له فلاح عقب وقوع خلاف بينهما.

وحسب مصادر محلية فإن الفلاح، طالب الشاب البالغ من العمر قيد حياته 28 سنة، والذي يعمل كراعي غنم بالابتعاد عن أرضه، لتتطور الأمور بينهما إلى تبادل للضرب، انتهى بسقوط الضحية جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، تمكنت من إيقاف الفلاح، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الفعل الإجرامي، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمراكش.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مراكش قلعة السراغنة راعي غنم

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