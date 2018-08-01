خطير جدا...فيديوهات توثق لفوضى عارمة داخل مستشفى تزنيت واستدعاء جديد للشافعي للتحقيق معه...تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي من مصادر خاصة، أن المندوب الإقليمي للصحة بتيزنيت، قام بتوجيه استدعاء جديد للدكتور المهدي الشافعي، الذي يشتغل كاختصاصي في جراحة الأطفال بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت

شوف تيفي:تيزنيت

علمت ''شوف تيفي من مصادر خاصة، أن المندوب الإقليمي للصحة بتيزنيت، قام بتوجيه استدعاء جديد للدكتور المهدي الشافعي، الذي يشتغل كاختصاصي في جراحة الأطفال بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت قصد الحضور يوم غد الخميس 30 غشت 2018 بقاعة الاجتماعات بمقر المندوبية قصد البحث في “الاختلال” الواقع بالمركب الجراحي بذات المستشفى بتاريخ 28 غشت 2018.

هذا وكان الطبيب المثير للجدل قد نشر فيديو خطير صباح أمس الثلاثاء 28 غشت 2018، قام بتوثيقه من داخل غرفة العمليات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت يتهم فيه مدير المؤسسة الصحية التي يشتغل بها بالتهكم عليه وعرقلة عمله.

ليقوم صباح اليوم الأربعاء بنشر فيديوهات عديدة عبر صفحته الفيسبوكية، يؤكد من خلالها إقدام المندوب الإقليمي والمدير على عرقلة عمله، ومنعه من إجراء العمليات الجراحية للأطفال، حيث كتب معلقا على واحد من الفيديوهات ''هذا الصباح، تصدى المندوب الإقليمي و المدير لعملي، وضع المكائد و رسم استراتيجيات لإعاقة العمل على خلاف الخطاب الملكي السامي، الذي به نقتدي للنهوض بالوضع الصحي بالبلاد. (ما تفتح لتواحد أو سيطفو بحالو!!!!!) هذا ما يقوله المسؤولون الصحيون بالإقليم''.

وظهر الطبيب في حالة نفسية جد متأزمة، حيث دخل في صراخ هيستيري، وخصام حاد مع المسؤولين على القطاع الصحي بذات المستشفى، مطالبا منهم بتحمل كامل مسؤولياتهم وعواقب ما يقع داخل المستشفى، فيما ظهرت عدة أسر رفقة أطفالها في حالة جد متذمرة من الفوضى التي عمت أرجاء المستشفى جراء السجال الذي وقع بين الطبيب والمسؤولين بما أسماه الطبيب بمنعه من مزاولة عمله وإجراء العمليات الجراحية للمرضى.

ومن جانبهم تفاعل عدد من النشطاء الفيسبوكيين مع هذه الوقائع الموثقة بالفيديو، واستنكروا بشدة هذه التصرفات والاستفزازات التي يتعرض لها الدكتور الشافعي، والتي أبرزوا أنها لا تخدم واقع الصحة ببلادنا، مطالبين بضرورة التدخل العاجل والآني لوزارة الصحة لفتح تحقيق في الخروقات والاختلالات التي يشهدها المستشفى، وحماية الأطر الطبية، مما وصفوه بشطط المسؤولين.