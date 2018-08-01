ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا ﻿

وضع 3 أبناء وأمهم، شكاية لدى مصالح الشرطة بالدائرة الأمنية 27 بحي مولاي رشيد بالبيضاء، يتهمون فيها أباهم بالضرب والاعتداء وكسر رجل إبنه القاصر والبالغ من العمر 15 سنة.

شوف تيفي

وضع 3 أبناء وأمهم، شكاية لدى مصالح الشرطة بالدائرة الأمنية 27 بحي مولاي رشيد بالبيضاء، يتهمون فيها أباهم بالضرب والاعتداء وكسر رجل إبنه القاصر والبالغ من العمر 15 سنة.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن الأب ينكر كونه تسبب في كسر رجل ابنه، مع أنه لا ينفي أنه ضربه من باب التربية وتقويم سلوكه، لأنه وجده يتعاطى المخدرات ويرتاد مقاهي الشيشة بالحي، ويزعج سكان الإقامة، كما أنه كسر زجاج نافذة لإحدى الجارات في نفس الإقامة.

وأشار المصدر، إلى أن الأب يشك في كون الأم هي التي قامت بتحريض الأبناء لوضع شكاية ضد لدى المصالح الامنية.

وأوضح المصدر أنه تم وضع الأب رهن الحراسة النظرية في الدائرة 27 إلى حين عرضه على النيابة العامة.