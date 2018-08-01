 ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير جدا...فيديوهات توثق لفوضى عارمة داخل مستشفى تزنيت واستدعاء جديد للشافعي للتحقيق معه...تفاصيل مثيرة | مجتمع

خطير جدا...فيديوهات توثق لفوضى عارمة داخل مستشفى تزنيت واستدعاء جديد للشافعي للتحقيق معه...تفاصيل

ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا | حوادث و حقوق

ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ترسم خارطة طريق الموسم الدراسي 2018-2019 | مجتمع

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ترسم خارطة طريق الموسم الدراسي 2018-2019

انتحار شابة عشرينية برمي نفسها من الطابق 4 بفاس | حوادث و حقوق

انتحار شابة عشرينية برمي نفسها من الطابق 4 بفاس

شاحنة من نوع بيدفور كادت أن تدهس رواد سوق بجماعة واويزغت بمدينة بني ملال | حوادث و حقوق

شاحنة من نوع ''بيدفور'' كادت أن تدهس رواد سوق بجماعة واويزغت بمدينة بني ملال

وفاة شاب عشريني غرقا في مسبح عمومي نواحي تاونات | حوادث و حقوق

وفاة شاب عشريني غرقا في مسبح عمومي نواحي تاونات

مجلس جهة العيون الساقية الحمراء يدعم بالإجماع الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي | بوليتيك

مجلس جهة العيون الساقية الحمراء يدعم بالإجماع الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد

بالفيديو.. عاملات الفراولة المغربيات يكشفن أسرار الاضطهاد والتحرش | مجتمع

بالفيديو.. عاملات ''الفراولة'' المغربيات يكشفن أسرار ''الاضطهاد'' و''التحرش''

محمد رمضان يوجه رسالة لـسعد المجرد: ربنا ينصرك يا صاحبي | ثقافة و فنون

محمد رمضان يوجه رسالة لـ''سعد المجرد'': ربنا ينصرك يا صاحبي

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 03:11 ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا | حوادث و حقوق
ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا
وضع 3 أبناء وأمهم، شكاية لدى مصالح الشرطة بالدائرة الأمنية 27 بحي مولاي رشيد بالبيضاء، يتهمون فيها أباهم بالضرب والاعتداء وكسر رجل إبنه القاصر والبالغ من العمر 15 سنة.

شوف تيفي

وضع 3 أبناء وأمهم، شكاية لدى مصالح الشرطة بالدائرة الأمنية 27 بحي مولاي رشيد بالبيضاء، يتهمون فيها أباهم بالضرب والاعتداء وكسر رجل إبنه القاصر والبالغ من العمر 15 سنة.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن الأب ينكر كونه تسبب في كسر رجل ابنه، مع أنه لا ينفي أنه ضربه من باب التربية وتقويم سلوكه، لأنه وجده يتعاطى المخدرات ويرتاد مقاهي الشيشة بالحي، ويزعج سكان الإقامة، كما أنه كسر زجاج نافذة لإحدى الجارات في نفس الإقامة.

وأشار المصدر، إلى أن الأب يشك في كون الأم هي التي قامت بتحريض الأبناء لوضع شكاية ضد لدى المصالح الامنية.

وأوضح المصدر أنه تم وضع الأب رهن الحراسة النظرية في الدائرة 27 إلى حين عرضه على النيابة العامة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أبناء شكاية المصالح الأمنية الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انتحار شابة عشرينية برمي نفسها من الطابق 4 بفاس | حوادث و حقوق

انتحار شابة عشرينية برمي نفسها من الطابق 4 بفاس

شاحنة من نوع بيدفور كادت أن تدهس رواد سوق بجماعة واويزغت بمدينة بني ملال | حوادث و حقوق

شاحنة من نوع ''بيدفور'' كادت أن تدهس رواد سوق بجماعة واويزغت بمدينة بني ملال

وفاة شاب عشريني غرقا في مسبح عمومي نواحي تاونات | حوادث و حقوق

وفاة شاب عشريني غرقا في مسبح عمومي نواحي تاونات

بسبب طلبها الطلاق الزوج يحدث تشوها في وجه زوجته بدرب الفقراء بالبيضاء | حوادث و حقوق

بسبب طلبها الطلاق الزوج يحدث تشوها في وجه زوجته بدرب الفقراء بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عـــمل بطولي..سائق طاكسي لقا بزطام فيه 75 ألف ريال و رجعو لمولاتو | خارج البلاطو
منذ 48 دقيقة

عـــمل بطولي..سائق طاكسي لقا بزطام فيه 75 ألف ريال و رجعو لمولاتو

شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش و الضحية توجه نداء مؤثرا للحموشي | حالة خاصة

شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش و الضحية توجه نداء مؤثرا للحموشي

بالفيديو..سيارة تــحرقات فكازا و حرقات معاها الطوموبيلات | بــووز

بالفيديو..سيارة تــحرقات فكازا و حرقات معاها الطوموبيلات

أخنوش يترأس حفل تعيين عامل إنزكان أيت ملول وملفات ساخنة في انتظاره | خارج البلاطو

أخنوش يترأس حفل تعيين عامل إنزكان أيت ملول وملفات ساخنة في انتظاره

﻿

آخر المستجدات

خطير جدا...فيديوهات توثق لفوضى عارمة داخل مستشفى تزنيت واستدعاء جديد للشافعي للتحقيق معه...تفاصيل مثيرة | مجتمع
منذ 24 دقيقة

خطير جدا...فيديوهات توثق لفوضى عارمة داخل مستشفى تزنيت واستدعاء جديد للشافعي للتحقيق معه...تفاصيل

ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا | حوادث و حقوق

ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ترسم خارطة طريق الموسم الدراسي 2018-2019 | مجتمع

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ترسم خارطة طريق الموسم الدراسي 2018-2019

انتحار شابة عشرينية برمي نفسها من الطابق 4 بفاس | حوادث و حقوق

انتحار شابة عشرينية برمي نفسها من الطابق 4 بفاس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.