الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ترسم خارطة طريق الموسم الدراسي 2018-2019 ﻿

عقد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، يوم أمس الثلاثاء ، بمقر الأكاديمية اجتماع التنسيق الجهوي مع رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، خصص لمواصلة التحضير للدخول المدرسي

شوف تيفي

عقد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، يوم أمس الثلاثاء ، بمقر الأكاديمية اجتماع التنسيق الجهوي مع رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، خصص لمواصلة التحضير للدخول المدرسي 2019/2018 وتنزيل مضامين الخطاب الملكي.

وأكد مدير الأكاديمية الجهوية، في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأربعاء، على ''أن الاجتماع هو من أجل التنسيق والتشاور والإعداد لتأطير اللقاء الجهوي الدراسي المزمع عقده مع المديريات الإقليمية يوم الخميس 30 غشت 2018، لأن الدخول المدرسي المقبل يكتسي طابعا خاصا، وهو دخول مدرسي غير مسبوق، بعد الخطاب الملكي بمناسبتي ذكرى عيد العرش، وثورة الملك والشعب''.

وشدد مدير الأكاديمية، وفق ذات البلاغ، على ''أن خطابي الملك برنامج عمل للدخول المدرسي المقبل 2019/2018، ونحن جنود مجندون وأداة فاعلة لبلورة مضامين الخطاب الملكي وتنزيل مضامينه في المدرسة العمومية المغربية، والاجتهاد في تنفيذه. وهو أيضا مناسبة للتعبئة الجماعية حول أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين''.

كما بسط مدير الأكاديمية، يضيف البلاغ، ''مجالات الاشتغال، استنادا للتوجيهات الملكية في مجالات وقضايا، وكذا مخرجات لقاء التنسيق الوطني ليوم الاثنين 27 غشت 2018 بالرباط برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي''.

وأشار البلاغ الى أن ''لقاء التنسيق الجهوي خصص أيضا للتداول في عدد من المجالات والقضايات ذات الصلة بالدعم الاجتماعي وحكامة المؤسسات التعليمية، والتعليم الأولي، والتوجيه المدرسي والمهني والمستجدات التربوية، وضبط الموارد البشرية، والحكامة المالية، والتنسيق مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والارتقاء بمركز الأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي، وتقوية تدبير القرب وغيره''.