 شاحنة من نوع ''بيدفور'' كادت أن تدهس رواد سوق بجماعة واويزغت بمدينة بني ملال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير جدا...فيديوهات توثق لفوضى عارمة داخل مستشفى تزنيت واستدعاء جديد للشافعي للتحقيق معه...تفاصيل مثيرة | مجتمع

خطير جدا...فيديوهات توثق لفوضى عارمة داخل مستشفى تزنيت واستدعاء جديد للشافعي للتحقيق معه...تفاصيل

ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا | حوادث و حقوق

ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ترسم خارطة طريق الموسم الدراسي 2018-2019 | مجتمع

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ترسم خارطة طريق الموسم الدراسي 2018-2019

انتحار شابة عشرينية برمي نفسها من الطابق 4 بفاس | حوادث و حقوق

انتحار شابة عشرينية برمي نفسها من الطابق 4 بفاس

شاحنة من نوع بيدفور كادت أن تدهس رواد سوق بجماعة واويزغت بمدينة بني ملال | حوادث و حقوق

شاحنة من نوع ''بيدفور'' كادت أن تدهس رواد سوق بجماعة واويزغت بمدينة بني ملال

وفاة شاب عشريني غرقا في مسبح عمومي نواحي تاونات | حوادث و حقوق

وفاة شاب عشريني غرقا في مسبح عمومي نواحي تاونات

مجلس جهة العيون الساقية الحمراء يدعم بالإجماع الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي | بوليتيك

مجلس جهة العيون الساقية الحمراء يدعم بالإجماع الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد

بالفيديو.. عاملات الفراولة المغربيات يكشفن أسرار الاضطهاد والتحرش | مجتمع

بالفيديو.. عاملات ''الفراولة'' المغربيات يكشفن أسرار ''الاضطهاد'' و''التحرش''

محمد رمضان يوجه رسالة لـسعد المجرد: ربنا ينصرك يا صاحبي | ثقافة و فنون

محمد رمضان يوجه رسالة لـ''سعد المجرد'': ربنا ينصرك يا صاحبي

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

شاحنة من نوع ''بيدفور'' كادت أن تدهس رواد سوق بجماعة واويزغت بمدينة بني ملال

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 02:35 شاحنة من نوع بيدفور كادت أن تدهس رواد سوق بجماعة واويزغت بمدينة بني ملال | حوادث و حقوق
شاحنة من نوع ''بيدفور'' كادت أن تدهس رواد سوق بجماعة واويزغت بمدينة بني ملال
وقعت حادثة سير خطيرة بعد زوال اليوم الأربعاء، بسوق واويزغت كادت أن تؤدي إلى فاجعة في الأرواح.

شوف تيفي

وقعت حادثة سير خطيرة بعد زوال اليوم الأربعاء، بسوق واويزغت كادت أن تؤدي إلى فاجعة في الأرواح.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية، أن شاحنة من نوع bedford لم يتحكم سائقها بالمقود، ويرجح أن فراملها انقطعت ، وكادت أن تدهس المواطنين المتواجدين بالسوق الأسبوعي.

وأضافت المصادر، أن الحادثة وقعت بسبب ارتطام الشاحنة بحافلة لنقل المسافرين، وصدمها لعربة مجرورة وإصابة ضحية بجروح ، نقلت على إثرها إلى مستعجلات المستشفى الجهوي لبني ملال.

وأشارت المصادر إلى أن الساكنة المجاورة لسوق واويزغت كانت قد طالبت بضرورة إخراج السوق الأسبوعي من داخل المركز، إثر اندلاع حريق يوم عيد الأضحى بالسوق وطالبت أيضا بتحرير الملك العمومي الذي أصبح مباحا لكل من هب ودب.

وأوضحت المصادر أن حادثة الشاحنة خلفت استياء عميقا لدى المواطنين الذين عاينوا هذه الحادثة، وطالبوا مرة أخرى بضرورة إخراج السوق الأسبوعي خارج المركز وتحرير الملك العمومي، خاصة بالشارع الرئيسي الذي أصبح من النقط السوداء في جبين المسؤولين بجماعة واويزغت.

وأكدت المصادر أن السلطات المحلية والدرك الملكي حلوا بعين المكان، وفتحوا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شاحنة رواد سوق جماعة واويزغت مدينة بني ملال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا | حوادث و حقوق

ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا

انتحار شابة عشرينية برمي نفسها من الطابق 4 بفاس | حوادث و حقوق

انتحار شابة عشرينية برمي نفسها من الطابق 4 بفاس

وفاة شاب عشريني غرقا في مسبح عمومي نواحي تاونات | حوادث و حقوق

وفاة شاب عشريني غرقا في مسبح عمومي نواحي تاونات

بسبب طلبها الطلاق الزوج يحدث تشوها في وجه زوجته بدرب الفقراء بالبيضاء | حوادث و حقوق

بسبب طلبها الطلاق الزوج يحدث تشوها في وجه زوجته بدرب الفقراء بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عـــمل بطولي..سائق طاكسي لقا بزطام فيه 75 ألف ريال و رجعو لمولاتو | خارج البلاطو
منذ 51 دقيقة

عـــمل بطولي..سائق طاكسي لقا بزطام فيه 75 ألف ريال و رجعو لمولاتو

شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش و الضحية توجه نداء مؤثرا للحموشي | حالة خاصة

شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش و الضحية توجه نداء مؤثرا للحموشي

بالفيديو..سيارة تــحرقات فكازا و حرقات معاها الطوموبيلات | بــووز

بالفيديو..سيارة تــحرقات فكازا و حرقات معاها الطوموبيلات

أخنوش يترأس حفل تعيين عامل إنزكان أيت ملول وملفات ساخنة في انتظاره | خارج البلاطو

أخنوش يترأس حفل تعيين عامل إنزكان أيت ملول وملفات ساخنة في انتظاره

﻿

آخر المستجدات

خطير جدا...فيديوهات توثق لفوضى عارمة داخل مستشفى تزنيت واستدعاء جديد للشافعي للتحقيق معه...تفاصيل مثيرة | مجتمع
منذ 27 دقيقة

خطير جدا...فيديوهات توثق لفوضى عارمة داخل مستشفى تزنيت واستدعاء جديد للشافعي للتحقيق معه...تفاصيل

ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا | حوادث و حقوق

ســابقة..اعتقال أب هرس لولدو رجليه فكــازا

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ترسم خارطة طريق الموسم الدراسي 2018-2019 | مجتمع

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ترسم خارطة طريق الموسم الدراسي 2018-2019

انتحار شابة عشرينية برمي نفسها من الطابق 4 بفاس | حوادث و حقوق

انتحار شابة عشرينية برمي نفسها من الطابق 4 بفاس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.