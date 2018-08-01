شاحنة من نوع ''بيدفور'' كادت أن تدهس رواد سوق بجماعة واويزغت بمدينة بني ملال ﻿

وقعت حادثة سير خطيرة بعد زوال اليوم الأربعاء، بسوق واويزغت كادت أن تؤدي إلى فاجعة في الأرواح.

شوف تيفي

وقعت حادثة سير خطيرة بعد زوال اليوم الأربعاء، بسوق واويزغت كادت أن تؤدي إلى فاجعة في الأرواح.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية، أن شاحنة من نوع bedford لم يتحكم سائقها بالمقود، ويرجح أن فراملها انقطعت ، وكادت أن تدهس المواطنين المتواجدين بالسوق الأسبوعي.

وأضافت المصادر، أن الحادثة وقعت بسبب ارتطام الشاحنة بحافلة لنقل المسافرين، وصدمها لعربة مجرورة وإصابة ضحية بجروح ، نقلت على إثرها إلى مستعجلات المستشفى الجهوي لبني ملال.

وأشارت المصادر إلى أن الساكنة المجاورة لسوق واويزغت كانت قد طالبت بضرورة إخراج السوق الأسبوعي من داخل المركز، إثر اندلاع حريق يوم عيد الأضحى بالسوق وطالبت أيضا بتحرير الملك العمومي الذي أصبح مباحا لكل من هب ودب.

وأوضحت المصادر أن حادثة الشاحنة خلفت استياء عميقا لدى المواطنين الذين عاينوا هذه الحادثة، وطالبوا مرة أخرى بضرورة إخراج السوق الأسبوعي خارج المركز وتحرير الملك العمومي، خاصة بالشارع الرئيسي الذي أصبح من النقط السوداء في جبين المسؤولين بجماعة واويزغت.

وأكدت المصادر أن السلطات المحلية والدرك الملكي حلوا بعين المكان، وفتحوا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة.