وفاة شاب عشريني غرقا في مسبح عمومي نواحي تاونات ﻿

لقي شاب عشريني مصرعه غرقا زوال اليوم الأربعاء بالمسبح البلدي ببلدية تيسة ضواحي تاونات.

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لقي شاب عشريني مصرعه غرقا زوال اليوم الأربعاء بالمسبح البلدي ببلدية تيسة ضواحي تاونات.

وكشفت مصادر إعلامية، أن الشاب المسمى ''م.ب'' و الذي يبلغ من العمر 24 سنة، قام بقفزة بهلوانية في الماء تسببت له بالتواء في العنق أدت به إلى حالة إغماء لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة على متن سيارة الإسعاف في طريقه للمركز الصحي بالمدينة .

وأضافت المصادر أنه فور علمها بالحادث، حضرت إلى عين المكان جميع السلطات المعنية التي فتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.

كما أشارت إلى أنه تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغسانيين بفاس من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.