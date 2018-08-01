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بالفيديو.. عاملات ''الفراولة'' المغربيات يكشفن أسرار ''الاضطهاد'' و''التحرش''

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 01:06 بالفيديو.. عاملات الفراولة المغربيات يكشفن أسرار الاضطهاد والتحرش | مجتمع
بالفيديو.. عاملات ''الفراولة'' المغربيات يكشفن أسرار ''الاضطهاد'' و''التحرش''
أصبحت مدينة ويلبا الساحلية، التابعة لمحافظة الأندلس الجنوبية، ملجأ لعشر نساء، فضلن التستر على أنفسهن خوفا من الاضطهاد في بلادهن، عقب انتشار ''فضيحة'' تعرضهن للتحرش الجنسي.

شوف تيفي

أصبحت مدينة ويلبا الساحلية، التابعة لمحافظة الأندلس الجنوبية، ملجأ لعشر نساء، فضلن التستر على أنفسهن خوفا من الاضطهاد في بلادهن، عقب انتشار ''فضيحة'' تعرضهن للتحرش الجنسي.

ففي أبريل الماضي، قدمت هؤلاء النسوة إلى إسبانيا بشكل شرعي للعمل في مزارع الفراولة في المدينة الجنوبية، لكن كل شيء سار عكس المتوقع، إذ أعلنَّ عن تعرضهن للعمل القسري ولعمليات تحرش جنسي، عقب وصولهن بعدة أشهر.

وأشارت النساء في تحقيق خاص أجرته قناة ''RT'' الناطقة بالإسبانية، نشرت مقطعا منه قناة ''روسيا اليوم'' بالعربية اليوم الأربعاء، إلى أن تقاعس الإدعاء العام والنقابات والمحاكم في إسبانيا، إذ ادعت بعضهن أن رئيسهن في العمل رفض تمديد عقودهن للسنة الثانية ما لم يوافقن على إقامة علاقة جنسية معه.

وأكدت أخريات، في ذات التحقيق، أن الشركة عرضت عليهن تعويضا ماليا، بالإضافة إلى الحصول على إقامة في إسبانيا، في حال عودتهن، ولكن ما أن رجعن حتى بدأت تصلهن التهديدات، وأقدم أزواج بعضهن على طلاقهن وحرمانهن من الأمومة.

يذكر أن ملف العاملات الموسميات عرف منعطفا خطيرا بعد احتجاز مئات العاملات المغربيات الموسميات في إحدى الضيعات، وحملهن على متن حافلات في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب، للحيلولة دون تقديم شكاوى حول الأوضاع المزرية والاعتداءات التي يتعرضن لها، فيما فضلت أُخريات الانزواء والتزام الصمت مخافةً تعرضهن للطرد والترحيل إلى المغرب.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب عاملات الفراولة إسبانيا أسرار الاضطهاد التحرش

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