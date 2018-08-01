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فاطمة الإفريقي ضحية و مستاءة من رجال ونساء التعليم لهذا السبب...

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 23:14 فاطمة الإفريقي ضحية و مستاءة من رجال ونساء التعليم لهذا السبب... | مجتمع
فاطمة الإفريقي ضحية و مستاءة من رجال ونساء التعليم لهذا السبب...
تفاجأت الإعلامية فاطمة الإفريقي في ما يشبه الصدمة بردود الفعل القوية والغاضبة من رجال ونساء التعليم وصلت حد القذف والسب والتشهير بها واصفة نفسها بالضحية من تعليقات الاستهجان بها..

" شوف تيفي" : متابعة


تفاجأت الإعلامية فاطمة الإفريقي في ما يشبه الصدمة بردود الفعل القوية والغاضبة من رجال ونساء التعليم وصلت حد القذف والسب والتشهير بها واصفة نفسها بالضحية من تعليقات الاستهجان بها.. قائلة : " تفاجأت ببعض ردود الفعل الغاضبة لنساء ورجال التعليم المحترمين على مقال " وليدات المغرب" بعد تقاسمه بشكل كبير على مواقع التواصل . وفِي إطار احترام حرية التعبير والرأي ، وإيماناً مني بنسبية الحقيقة وبأن رأيي يحتمل الصواب والخطأ ؛ فإنني أتفادى عموماً الردَّ على الانتقادات وحتى على السبِّ والقذف ولا أحب الدخول في جدالات متشنجة".

وأضافت " رفعاً لأي لُبْس أو توظيف مغرض، لا بد من تقديم بعض التوضيحات:

للتذكير ، هذا المقال كُتِب و نُشرَ في شتنبر 2012 على جريدة أخبار اليوم ولَم يثر أي رد فعل غاضب في حينه ، بل تقاسمته الكثير من صفحات أسرة التعليم و نوهت بمضمونه .

وفِي غشت 2013 بعد الخطاب الملكي عن التعليم ، أعادَ نشرَهُ روادُ مواقع التواصل والكثير من المواقع وكأنه مقال جديد تحت عنوان غريب: "فاطمة الافريقي ترد على الملك " .ومند ذلك التاريخ، أصبح يُنشر ويعاد نشرُه إما بشكل عفوي او مقصود بنفس العنوان بعد كل خطاب ملكي وكيفما كان مضمون الخطاب .

وها هو للسنة الخامسة على التوالي يُعاد نشره بشكل واسع وكأنه كُتِب اللحظة . أكيد هذا شيء لا يمكنه إلا أن يسعد كاتباً أو صحفياً ، لكن تَعَمُّد نشره و تأويلِ مضمونه بهذه العناوين والحمولة التحريضية ضدي من رجال التعليم أمر يثير الشك" .

وختمت تدوينتها بنوع من الامتعاض الشديد " لست في حاجة لتوضيح تقديري واحترامي لنساء ورجال التعليم ، وهذا المقال لا أرى فيه أيَّ مَسٍّ بكرامة المعلمين و يجب قراءته في سياق 2012 "تاريخ نشره" وما شهدته من إضرابات وتجاذبات حول المنظومة التعليمية . المقال ينتقد واقعاً قاسياً ومجحفاً و منظومة تعليمة مختلة وهشة تضرب مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد ، كلنا فيها ضحايا: الآباء والمعلمون والمتعلمون ...

و للأسف، بدل أن ننتفضَ ضد المسؤولين الحقيقيين عن هذا الواقع، ننتفض كضحايا ضد بَعضنا البعض" .

 

 

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شوف تيفي المغرب مقال فاطمة الإفريقي رجال ونساء التعليم

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