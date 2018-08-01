في أول خــروج إعلامي محامي سعد لمجرد يؤكد:العلاقة الجنسية بين لمجرد والمشتكية كانت رضائية ﻿

في أول خروج إعلامي خرج دفاع المغني المغربي سعد لمجرد، و نفى بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة لموكله، وذلك خلال حديثه عبر إذاعة ''فرانس أنفو'' للمرة الأولى، حيث أكد المحامي جون مارك فيديدا أن ''موكله

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في أول خروج إعلامي خرج دفاع المغني المغربي سعد لمجرد، و نفى بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة لموكله، وذلك خلال حديثه عبر إذاعة "فرانس أنفو" للمرة الأولى، حيث أكد المحامي جون مارك فيديدا أن "موكله ينفي أي عنف بدر منه"، وأن "كل ما في الأمر هو علاقة جنسية رضائية".

وكشف المحامي جون مارك فيديدا أن "سعد لمجرد التقى الشابة ذات 28 سنةـ التي تشتغل بشكل موسمي في هذه المنطقة السياحية، في علبة ليلية مساء السبت الماضي"، وأن كل ما في الأمر هو "علاقة جنسية رضائية"، حيث دعا لمجرد الضحية المفترضة لغرفته بالفندق، ولا يوجد أي دليل على استعماله للعنف ضدها.

وكان القضاء الفرنسي قد وجه رسميا تهمة الاغتصاب للنجم المغربي سعد المجرد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي هذا القرار مباشرة بعد مثول المغني المغربي سعد لمجرد، بعذ ظهر أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بمدينة "سان تروبيه" الفرنسية، حيث تمت مواجهته باتهام تتعلق باشتباهه في اغتصاب فتاة فرنسية.

ونقل موقع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن صاحب أغنية "المعلم" خضع، زوال أمس الثلاثاء، للتحقيق من قبل قاضي التحقيق على خلفية الاشتباه في تورطه في اغتصاب فتاة ذات 28 عاما وتعنيفها بغرفة فندق كان يقيم به بالمدينة السياحية "سان تروبي".

وقرر القاضي إطلاق سراح لمجرد وجعله تحت المراقبة القضائية، فيما طالبت النيابة العامة وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. وفي إطار المراقبة القضائية التي يخضع لها المجرد، تم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي مع أداء كفالة قدرها 150000 أورو.

وكانت مواقع محلية قد نقلت أن الشرطة اعتقلت لمجرد في مدينة سان تروبيه الفرنسية يوم الأحد 26 غشت، وذلك "للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب جديدة".