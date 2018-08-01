مجلس جطو يرصد تـأخر سنتين في تفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي ! ﻿

سلط المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2016-2017 ، الضوء على ثغرات في تدبير الحساب الخصوصي لـ“صندوق دعم التماسك الاجتماعي” المحدث بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2012.

شوف تيفي

سلط المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2016-2017 ، الضوء على ثغرات في تدبير الحساب الخصوصي لـ“صندوق دعم التماسك الاجتماعي” المحدث بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2012.

الصندوق يهدف إلى المساهمة في تمويل برامج الدعم الاجتماعي، وبرنامج المساعدة الطبية (راميد)، وتمويل ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة تحسين ظروف تمدرس الأطفال، ومكافحة الهدر المدرسي، خاصة تلك المتعلقة بالكتب واللوازم المدرسية (مليون محفظة، برنامج تيسير)، ودعم الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى في سن التمدرس.

حيث سجل المجلس أن مجموع المداخيل المحولة للصندوق بلغت ما قدره 15.257.00 مليون درهم، عن الفترة الممتدة من تاريخ إحداثه سنة 2012 إلى نهاية 2016، فيما بلغ مجموع النفقات 6674 مليون درهم .

ورصد مجلس جطو تـأخرا في تفعيل خدمات الصندوق الذي أنشئ سنة 2012 ، في حين لم يتم الشروع في صرف الإعانات المالية للبرامج الاجتماعية إلا خلال 2014 !

أما على مستوى الحكامة، فقد سجل المجلس غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعية، تمكنها من تحديد الأهداف المرجوة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل، حتى يتسنى وضع برمجة متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق.

وبخصوص آليات التتبع والتقييم، لاحظ المجلس غياب إطار تعاقدي بالنسبة لبرنامجي تيسير ونظام المساعدة الطبية، وعدم تفعيل لجنة القيادة لبرنامج مليون محفظة، وكذا عدم اعتماد مؤشرات لقياس النتائج.

أيضا سجل المجلس غياب نظام معلوماتي مندمج، يمكن من تجميع العمليات المرتبطة بالصندوق، الأمر الذي لا يساعد على تتبع وضعيته، على مستوى برمجة موارد الصندوق ونفقاته، وكذاعدم توفر برمجة متناسقة لموارد الصندوق ونفقاته.

ولاحظ المجلس، أن وزارة المالية لا تملك رؤية واضحة للموارد المتوقعة ولا المعلومات الكافية لاستعمال المبالغ المرصودة، ويرجع السبب في الأساس إلى غياب آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين وكذلك إلى تنوع مصادر الموارد وعدم انتظامها.

وفي الشق المتعلق بتمويل البرامج الاجتماعية، سجل المجلس أيضا، خصاصا في تمويل هذه البرامج، في ظل تراكم أرصدة مهمة بالصندوق بلغت ما يناهز 8 مليار و584 مليون درهم عند نهاية 2016، ومع ذلك تعرف كل البرامج الممولة من طرف الصندوق عدة اختلالات ترجع بالأساس إلى ضعف التمويل !

وللخروج من هذه الوضعية الحرجة، أوصى مجلس جطو، بضرورة وضع استراتيجية مندمجة في مجال الدعم الاجتماعي، بشراكة مع كافة المتدخلين، حتى يتسنى توضيح الأهداف و الفئات المستهدفة ومخططات التمويل، وأيضا وضع آليات التنسيق والتتبع والتقييم؛ وكذا الإسراع في إبرام الاتفاقيات بين وزارة المالية وجميع القطاعات الوصية، على برامج الدعم الاجتماعي مع مراعاة البرمجة المتعددة السنوات، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية تهم جميع أنشطة الصندوق وبرامجه، ثم الحرص على تنزيل نظام معلوماتي مندمج ومتكامل يوفر المعطيات بصفة آنية.