 فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف ﻿
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فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 20:16 فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف | بوليتيك
فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف
أسبوعان فقط بعد اختفاء معدات طبية، توصلت بها مخيمات تندوف كهدية من جمعية مدنية إسبانية جاء الدور على الإعانات الغذائية الموجهة لساكنة المخيمات من جزر الكناري لتلقي نفس المصير حتى قبل وصولها إلى

"شوف تيفي"


أسبوعان فقط بعد اختفاء معدات طبية، توصلت بها مخيمات تندوف كهدية من جمعية مدنية إسبانية جاء الدور على الإعانات الغذائية الموجهة لساكنة المخيمات من جزر الكناري لتلقي نفس المصير حتى قبل وصولها إلى المخيمات التي كانت قيادة جبهة الرابوني قد أطلقت قبل أسابيع نداء استغاثة إنساني مفاده نفاذ مخزون المواد الغذائية وتهديد المجاعة والأمراض الفتاكة لساكنة المخيمات التي تعيش أوضاعا إنسانية جد قاسية.

وحسب ما أوردته يومية العلم في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أمس صورا حية من أسواق تندوف المدينة الجزائرية حيث تعرض للبيع أكياس لمسحوق الذرة مصدرها جزر الكناري، ليتبين أن هذه السلعة التي تحظى بإقبال المستهلك الجزائري هي في حقيقة الأمر إعانة غذائية مستعجلة وجهتها حكومة لاس بالماس المحلية إلى مخيمات تندوف لكنها "أخطأت" وجهتها من ميناء وهران لتتحول من شحنة غذائية إنسانية عاجلة إلى بضاعة تجارية تروج بأسواق تندوف وشمال موريتانيا بينما توضغ عائدات البيع في حسابات قيادات انفصالية ووسطاء جزائريين نافذين يوفرون لعملية الاحتيال والاستيلاء الفاسدة، التغطية الإدارية بالجمارك ولدى سلطات ولاية تندوف.

 

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المغرب شوف تيفي معدات طبية المخيمات المواد الغذائية تندوف الأسواق الجزائرية

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