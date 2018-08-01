باقي الخير الحمد لله.. سائق سيارة أجرة بأكادير عثر على مبلغ مالي مهم وأرجعه لصاحبته...تفاصيل خاصة ﻿

عثر سائق مهني لسيارة الأجرة الصغيرة بمدينة أكادير على محفظة نقود تحتوي على مبلغ مالي قدره 3750 درهما داخل سيارته، بعدما أضاعتها سيدة مسنة أثناء تنقلها معه.

شوف تيفي:أكادير

عثر سائق مهني لسيارة الأجرة الصغيرة بمدينة أكادير على محفظة نقود تحتوي على مبلغ مالي قدره 3750 درهما داخل سيارته، بعدما أضاعتها سيدة مسنة أثناء تنقلها معه.

وحسب ما أورده رئيس الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، فقد قام السائق بمبادرة تنم عن الثقة الموضوعة فيه وروح المواطنة، وذلك بتسليمه المبلغ المالي لمركز الشرطة الخاص بتنقيط سيارات الأجرة الصغيرة بالبطوار.

وأكد مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، أن المبلغ المالي يعود لامرأة مسنة ولا تعرف القراءة والكتابة واستقلت سيارة الأجرة من أجل الذهاب عند طبيب خاص بأمراض العيون، وأثناء مغادرتها للسيارة تفاجأت بفقدانها للمحفظة النقدية التي تحتوي على مبلغ 3750 درهما والذي كانت تنوي أن تجري به عملية جراحية لإحدى عينيها.

ومباشرة بعد ذلك، قررت التوجه نحو مركز الشرطة لوضع شكاية حول الموضوع لتتفاجأ أن السائق سلم محفظتها للمركز ذاته.

وتفاعل عدد من النشطاء الفيسبوكيين مع تصرف هذا السائق المهني، وعبروا عن امتنناهم لروح المسؤولية والثقة والحفاظ على الأمانة التي أبان عنها، وأكدوا في تعليقات لهم أن قطاع سيارات الأجرة بحاجة لأمثال هذا السائق، مبرزين أنه يشكل نموذجا للسائق المهني الحقيقي الذي يحتذى به.