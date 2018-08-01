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بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 19:40 بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين | بوليتيك
بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين
أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا أول أمس الاثنين 27غشت، بعد اللقاء الذي جمع كلا من سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب البيجيدي، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.

شوف تيفي: م.ض

 

أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا أول أمس الاثنين 27غشت، بعد اللقاء الذي جمع كلا من سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب البيجيدي، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.

وأفاد البلاغ، أن الأمين العام للحزب، أحاط أعضاء الأمانة العامة بحيثيات القرارات المرتبطة بتعيين بنشعبون وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية، خلفا لمحمد بوسعيد، وكذا حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تشرف عليها شرفات أفيلال عن حزب الكتاب.

وفي نفس الصدد، ذكر البلاغ، بالجهود التي قام بها العثماني بصفته رئيس الحكومة، لتذليل الصعوبات التي عرفها تدبير قطاع الماء، وكذا ما تم من تواصل واجتماعات مع قيادة حزب علي يعتة، أول أمس الاثنين.

وأكد أعضاء الأمانة العامة للبيجيدي، على أهمية العلاقة المميزة والخاصة التي تجمع الحزبين، وما يقتضيه ذلك من ضرورة الحرص على الاستمرار في مسار التعاون بينهما، بما يعزز مسار البناء الديمقراطي والتقدم في مسار الإصلاح المنشود، يضيف البلاغ.

وكان لقاء عقد اليومين الماضيين، جمع بين العثماني وبنعبد الله، دون الإفصاح عن فحوى المحادثات التي تمت بين الطرفين، في محاولة لتطويق الأزمة التي عرفتها الأغلبية الحكومية، بعد إعفاء كاتبة الدولة أفيلال من مهامها، دون استشارة لا حزب الكتاب ولا الأغلبية الحكومية، مما خلف غضبا واستياء عارما في صفوف قادة حزب الرفاق التقدميين، مطالبين العثماني بتقديم توضيحات شافية ترفع اللبس، وتضع حدا للإشاعات المتناسلة من هنا وهناك، في انتظار ما سيقرره برلمان الحزب في الأيام القليلة المقبلة، باعتباره أعلى هيئة تقريرية.



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شوف تيفي المغرب حزب البيجيدي التقدم والاشتراكية العثماني بنعبد الله أفيلال بلاغ

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