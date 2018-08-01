 الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يرفعون أصواتهم للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد الحالي ﻿
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الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يرفعون أصواتهم للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد الحالي

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 19:32 الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يرفعون أصواتهم للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد الحالي | مجتمع
الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يرفعون أصواتهم للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد الحالي
جاب آلاف الأساتذة المتعاقدين، صباح اليوم الأربعاء، شوارع الرباط، في مسيرة وطنية للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد في صيغته الحالية.

شوف تيفي

جاب آلاف الأساتذة المتعاقدين، صباح اليوم الأربعاء، شوارع الرباط، في مسيرة وطنية للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد في صيغته الحالية.

ورفع المحتجون، الذين حجّوا إلى الرباط من مختلف مدن وجهات المغرب ممثلين لفروع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، شعارات تطالب الوزارة الوصية بإدماج الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، في الوظيفة العمومية مع توفير الضمانات الحقوقية لذلك.

وردد الأساتذة شعارات رافضة للتعاقد في مسيرة أطلقوا عليها شعار "الإصرار والثبات" للأساتذة المتعاقدين التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، والتي انطلقت من باب العلو باتجاه ساحة البرلمان.


كما دعت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين من خلال هذه المسيرة إلى إدماجهم في الوظيفة العمومية، واعتبر المحتجون أن" نظام التعاقد ليس إلا نظاما للسخرة، تشرف عليه وزارة التربية الوطنية"، معبرين عن رفضهم "لتفرقة الأساتذة وتشتيتهم".

وأكد الأساتذة أن هذه المسيرة الوطنية، التي تأتي تتويجا لمسار نضالي، ليست سوى محطة ستتلوها محطات أخرى حتى تحقيق مطلبهم الرئيسي المتمثل في إلغاء نظام التعاقد وإدماج كل الأساتذة في الوظيفة العمومية.

 

 

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شوف تيفي المغرب الأساتذة المتعاقدين المطالبة إدماج الوظيفة العمومية إلغاء نظام التعاقد

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