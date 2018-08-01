 الملك يعفي قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف | بوليتيك

فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف

باقي الخير الحمد لله.. سائق سيارة أجرة بأكادير عثر على مبلغ مالي مهم وأرجعه لصاحبته...تفاصيل خاصة | مجتمع

باقي الخير الحمد لله.. سائق سيارة أجرة بأكادير عثر على مبلغ مالي مهم وأرجعه لصاحبته...تفاصيل خاصة

بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين | بوليتيك

بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين

الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يرفعون أصواتهم للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد الحالي | مجتمع

الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يرفعون أصواتهم للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام

الملك يعفي قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي | بوليتيك

الملك يعفي قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي

جماعة العدل والاحسان المحظورة تستغل الخدمة العسكرية لاستقطاب أفواج من المريدين | بوليتيك

جماعة العدل والاحسان المحظورة تستغل "الخدمة العسكرية" لاستقطاب أفواج من المريدين

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم | بوليتيك

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم

الحركة الشعبية تكشف حقيقة زواج أمينها العام لعنصر بحليمة العسالي | بوليتيك

الحركة الشعبية تكشف حقيقة زواج أمينها العام لعنصر بحليمة العسالي

استغلال قاصرتين جنسيا لأزيد من أسبوعين بمستودع لدراجات الكواد بجماعة تامصلوحت | حوادث و حقوق

استغلال قاصرتين جنسيا لأزيد من أسبوعين بمستودع لدراجات ''الكواد'' بجماعة تامصلوحت

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

الملك يعفي قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 19:00 الملك يعفي قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي | بوليتيك
الملك يعفي قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي
كشف موقع مغرب أنتليجينس يومه الأربعاء، أن الملك محمد السادس أعفى قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي الجنرال عبد السلام تميدي، رئيس المكتب الاستخباراتي الخامس من منصبه، وفقا لمصادر مطلعة بالرباط.

شـــوف تيفي:

كشف موقع مغرب أنتليجينس يومه الأربعاء، أن الملك محمد السادس أعفى قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي الجنرال عبد السلام تميدي، رئيس المكتب الاستخباراتي الخامس من منصبه، وفقا لمصادر مطلعة بالرباط.

و قال ذات المصــدر، أن إعفــاء، رئيس المكتب الخامس، المسؤول عن الاستخبارات العسكرية داخل الجيش المغربي، والمسؤول أيضا عن تتبع ومراقبة كل تدخل في عمل القوات المسلحة الملكية، يعود إلى "أخطاء مهنية".

و أضاف ذات المصدر الذي لم يكشف المزيد من التفاصيل، أن المكتب الخامس أحدث في عام 1956، ثم تم فصله لاحقا عن المكتب الثاني، وهو جهاز استخبارات آخر في القوات المسلحة الملكية في عام 1976 ليصبح كيانا مستقلا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب زلزال الجيش الملك تفاصيل الجنرال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف | بوليتيك

فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف

بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين | بوليتيك

بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين

جماعة العدل والاحسان المحظورة تستغل الخدمة العسكرية لاستقطاب أفواج من المريدين | بوليتيك

جماعة العدل والاحسان المحظورة تستغل "الخدمة العسكرية" لاستقطاب أفواج من المريدين

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم | بوليتيك

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رجال الحموشي يضعون حدا لعصابة تتزعمها فتاة بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

رجال الحموشي يضعون حدا لعصابة تتزعمها فتاة بالبيضاء

بكاء مؤثر لأم فتاة شابة تعاني من إعاقة ذهنية اختفت في ظروف غامضة من منزلها بالبيضاء | حالة خاصة

بكاء مؤثر لأم فتاة شابة تعاني من إعاقة ذهنية اختفت في ظروف غامضة من منزلها بالبيضاء

المغرب وكوبا يدشنان عهدا تاريخيا وغير مسبوق في علاقاتهما | خارج البلاطو

المغرب وكوبا يدشنان عهدا تاريخيا وغير مسبوق في علاقاتهما

تصريح صادم من قلب منزل الزوجة اللي شرملها راجلها بعدما شك فيها كتخونو فمراكش | خارج البلاطو

تصريح صادم من قلب منزل الزوجة اللي شرملها راجلها بعدما شك فيها كتخونو فمراكش

﻿

آخر المستجدات

فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف | بوليتيك
منذ 31 دقيقة

فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف

باقي الخير الحمد لله.. سائق سيارة أجرة بأكادير عثر على مبلغ مالي مهم وأرجعه لصاحبته...تفاصيل خاصة | مجتمع

باقي الخير الحمد لله.. سائق سيارة أجرة بأكادير عثر على مبلغ مالي مهم وأرجعه لصاحبته...تفاصيل خاصة

بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين | بوليتيك

بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين

الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يرفعون أصواتهم للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد الحالي | مجتمع

الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يرفعون أصواتهم للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.