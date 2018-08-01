الملك يعفي قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي ﻿

كشف موقع مغرب أنتليجينس يومه الأربعاء، أن الملك محمد السادس أعفى قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي الجنرال عبد السلام تميدي، رئيس المكتب الاستخباراتي الخامس من منصبه، وفقا لمصادر مطلعة بالرباط.

شـــوف تيفي:

كشف موقع مغرب أنتليجينس يومه الأربعاء، أن الملك محمد السادس أعفى قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي الجنرال عبد السلام تميدي، رئيس المكتب الاستخباراتي الخامس من منصبه، وفقا لمصادر مطلعة بالرباط.

و قال ذات المصــدر، أن إعفــاء، رئيس المكتب الخامس، المسؤول عن الاستخبارات العسكرية داخل الجيش المغربي، والمسؤول أيضا عن تتبع ومراقبة كل تدخل في عمل القوات المسلحة الملكية، يعود إلى "أخطاء مهنية".

و أضاف ذات المصدر الذي لم يكشف المزيد من التفاصيل، أن المكتب الخامس أحدث في عام 1956، ثم تم فصله لاحقا عن المكتب الثاني، وهو جهاز استخبارات آخر في القوات المسلحة الملكية في عام 1976 ليصبح كيانا مستقلا.