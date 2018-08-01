 جماعة العدل والاحسان المحظورة تستغل "الخدمة العسكرية" لاستقطاب أفواج من المريدين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف | بوليتيك

فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف

باقي الخير الحمد لله.. سائق سيارة أجرة بأكادير عثر على مبلغ مالي مهم وأرجعه لصاحبته...تفاصيل خاصة | مجتمع

باقي الخير الحمد لله.. سائق سيارة أجرة بأكادير عثر على مبلغ مالي مهم وأرجعه لصاحبته...تفاصيل خاصة

بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين | بوليتيك

بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين

الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يرفعون أصواتهم للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد الحالي | مجتمع

الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يرفعون أصواتهم للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام

الملك يعفي قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي | بوليتيك

الملك يعفي قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي

جماعة العدل والاحسان المحظورة تستغل الخدمة العسكرية لاستقطاب أفواج من المريدين | بوليتيك

جماعة العدل والاحسان المحظورة تستغل "الخدمة العسكرية" لاستقطاب أفواج من المريدين

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم | بوليتيك

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم

الحركة الشعبية تكشف حقيقة زواج أمينها العام لعنصر بحليمة العسالي | بوليتيك

الحركة الشعبية تكشف حقيقة زواج أمينها العام لعنصر بحليمة العسالي

استغلال قاصرتين جنسيا لأزيد من أسبوعين بمستودع لدراجات الكواد بجماعة تامصلوحت | حوادث و حقوق

استغلال قاصرتين جنسيا لأزيد من أسبوعين بمستودع لدراجات ''الكواد'' بجماعة تامصلوحت

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

جماعة العدل والاحسان المحظورة تستغل "الخدمة العسكرية" لاستقطاب أفواج من المريدين

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 18:39 جماعة العدل والاحسان المحظورة تستغل الخدمة العسكرية لاستقطاب أفواج من المريدين | بوليتيك
جماعة العدل والاحسان المحظورة تستغل "الخدمة العسكرية" لاستقطاب أفواج من المريدين
شرعت جماعة العدل والإحسان المحظورة في التململ والاصطياد في الماء العكر، من خلال دفع خلاياها النائمة وكتائبها الإلكترونية للتشويش على عقول الشباب المغربي لثنيهم عن الانخراط في الخدمة العسكرية.

شوف تيفي

شرعت جماعة العدل والإحسان المحظورة في التململ والاصطياد في الماء العكر، من خلال دفع خلاياها النائمة وكتائبها الإلكترونية للتشويش على عقول الشباب المغربي لثنيهم عن الانخراط في الخدمة العسكرية.

ويأتي هذا التحرك الممنهج بعد أن حظي الإعلان عن إعادة العمل بالخدمة العسكرية، بترحيب واسع من طرف فئات وشرائح اجتماعية واسعة من المواطنين. رأت فيه بارقة أمل في إعادة روح المواطنة والمسؤولية بالرغم من بعد الملاحظات التقنية في كيفية تدبير ذلك.

وقد عمدت الكتائب الإلكترونية المريدة لجماعة العدل والإحسان إلى نشر تدوينات متحايلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتطبيق "الواتساب"، تدعو الشباب المغربي إلى الانخراط بقوة في صفوف الجماعة المحظورة، ليضمنوا إعفاءهم من الخدمة العسكرية.

وتسعى ذات الكتائب إلى إقناع الشباب بأن الانضمام إلى جماعة العدل والإحسان، سيجعلهم مستبعدين بـ"الضرورة" من لائحة المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية.

في الوقت الذي اعتبر فيه رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هذه الدعوة محاولة من الجماعة لاستغلال الحدث في استمالة الشباب من أجل تقوية صفوفها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب جماعة العدل والإحسان الخدمة العسكرية استقطاب أفواج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف | بوليتيك

فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف

بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين | بوليتيك

بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين

الملك يعفي قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي | بوليتيك

الملك يعفي قائد إحدى أهم مصالح الجيش المغربي

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم | بوليتيك

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رجال الحموشي يضعون حدا لعصابة تتزعمها فتاة بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

رجال الحموشي يضعون حدا لعصابة تتزعمها فتاة بالبيضاء

بكاء مؤثر لأم فتاة شابة تعاني من إعاقة ذهنية اختفت في ظروف غامضة من منزلها بالبيضاء | حالة خاصة

بكاء مؤثر لأم فتاة شابة تعاني من إعاقة ذهنية اختفت في ظروف غامضة من منزلها بالبيضاء

المغرب وكوبا يدشنان عهدا تاريخيا وغير مسبوق في علاقاتهما | خارج البلاطو

المغرب وكوبا يدشنان عهدا تاريخيا وغير مسبوق في علاقاتهما

تصريح صادم من قلب منزل الزوجة اللي شرملها راجلها بعدما شك فيها كتخونو فمراكش | خارج البلاطو

تصريح صادم من قلب منزل الزوجة اللي شرملها راجلها بعدما شك فيها كتخونو فمراكش

﻿

آخر المستجدات

فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف | بوليتيك
منذ 29 دقيقة

فضيحة فساد جديدة: دقيق موجه كإعانة إسبانية للمخيمات يباع للجزائريين في أسواق تندوف

باقي الخير الحمد لله.. سائق سيارة أجرة بأكادير عثر على مبلغ مالي مهم وأرجعه لصاحبته...تفاصيل خاصة | مجتمع

باقي الخير الحمد لله.. سائق سيارة أجرة بأكادير عثر على مبلغ مالي مهم وأرجعه لصاحبته...تفاصيل خاصة

بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين | بوليتيك

بعد إعفاء أفيلال البيجيدي يؤكد الحرص على استمرار التعاون بين الحزبين

الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يرفعون أصواتهم للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد الحالي | مجتمع

الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يرفعون أصواتهم للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.