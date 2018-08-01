جماعة العدل والاحسان المحظورة تستغل "الخدمة العسكرية" لاستقطاب أفواج من المريدين ﻿

شرعت جماعة العدل والإحسان المحظورة في التململ والاصطياد في الماء العكر، من خلال دفع خلاياها النائمة وكتائبها الإلكترونية للتشويش على عقول الشباب المغربي لثنيهم عن الانخراط في الخدمة العسكرية.

شوف تيفي

شرعت جماعة العدل والإحسان المحظورة في التململ والاصطياد في الماء العكر، من خلال دفع خلاياها النائمة وكتائبها الإلكترونية للتشويش على عقول الشباب المغربي لثنيهم عن الانخراط في الخدمة العسكرية.

ويأتي هذا التحرك الممنهج بعد أن حظي الإعلان عن إعادة العمل بالخدمة العسكرية، بترحيب واسع من طرف فئات وشرائح اجتماعية واسعة من المواطنين. رأت فيه بارقة أمل في إعادة روح المواطنة والمسؤولية بالرغم من بعد الملاحظات التقنية في كيفية تدبير ذلك.

وقد عمدت الكتائب الإلكترونية المريدة لجماعة العدل والإحسان إلى نشر تدوينات متحايلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتطبيق "الواتساب"، تدعو الشباب المغربي إلى الانخراط بقوة في صفوف الجماعة المحظورة، ليضمنوا إعفاءهم من الخدمة العسكرية.

وتسعى ذات الكتائب إلى إقناع الشباب بأن الانضمام إلى جماعة العدل والإحسان، سيجعلهم مستبعدين بـ"الضرورة" من لائحة المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية.

في الوقت الذي اعتبر فيه رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هذه الدعوة محاولة من الجماعة لاستغلال الحدث في استمالة الشباب من أجل تقوية صفوفها.