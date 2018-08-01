 الحركة الشعبية تكشف حقيقة زواج أمينها العام لعنصر بحليمة العسالي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم | بوليتيك

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم

الحركة الشعبية تكشف حقيقة زواج أمينها العام لعنصر بحليمة العسالي | بوليتيك

الحركة الشعبية تكشف حقيقة زواج أمينها العام لعنصر بحليمة العسالي

استغلال قاصرتين جنسيا لأزيد من أسبوعين بمستودع لدراجات الكواد بجماعة تامصلوحت | حوادث و حقوق

استغلال قاصرتين جنسيا لأزيد من أسبوعين بمستودع لدراجات ''الكواد'' بجماعة تامصلوحت

إيقاف مدمنين على الهيروين بتطوان | حوادث و حقوق

إيقاف مدمنين على الهيروين بتطوان

عاجل.. النيابة العامة بفرنسا تصدم سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل.. النيابة العامة بفرنسا تصدم سعد لمجرد

جد صادم.. شيباني استغل انشغال الأسرة بالجنازة ضواحي الدريوش ليغتصب قريبه الطفل | حوادث و حقوق

جد صادم.. شيباني استغل انشغال الأسرة بالجنازة ضواحي الدريوش ليغتصب قريبه الطفل

فيديو مثير..منع طبيب الفقراء من القيام بعمله بمستشفى تزنيت | مجتمع

فيديو مثير..منع طبيب الفقراء من القيام بعمله بمستشفى تزنيت

بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول | بوليتيك

بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول

فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

الحركة الشعبية تكشف حقيقة زواج أمينها العام لعنصر بحليمة العسالي

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 18:05 الحركة الشعبية تكشف حقيقة زواج أمينها العام لعنصر بحليمة العسالي | بوليتيك
الحركة الشعبية تكشف حقيقة زواج أمينها العام لعنصر بحليمة العسالي
خرج حزب الحركة الشعبية ببيان توضيحي للرأي العام بخصوص الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، حول زواج الأمين العام للحزب امحند العنصر بالقيادية البارزة حليمة العسالي، معتبرا أن

شوف تيفي:جمال الديابي

 

خرج حزب الحركة الشعبية ببيان توضيحي للرأي العام بخصوص الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، حول زواج الأمين العام للحزب امحند العنصر بالقيادية البارزة حليمة العسالي، معتبرا أن هناك أهدافا خفية وراء ترويج مثل هاته الأكاذيب.

وصرح حزب السنبلة في بيان توضيحي"توصلت شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، أنه " على إثر ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، من ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة ، تروج لزواج وهمي متخيل ، وتنسبه إلى امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ، بأسلوب لا يخلو من نية مبيتة في التشنيع والاستهداف المباشر لشخصه وموقعه السياسي كأمين عام للحزب".

كما استنكر البيان "ترويج مثل هذه الأكاذيب، وتعتبر أن هذا السلوك اللامسؤول يتنافى كلية مع القواعد المهنية والضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة، ويتعارض مع رسالتها النبيلة التي تشترط الحرص على نزاهة الأخبار وصدقيتها".

وأوضح البيان أن "الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء ، تجاه كل من ثبتت مسؤوليته في نشر أو الترويج لمزاعم كاذبة، أو وقائع متخيلة، تهم شخصه أو شرفه".

كما ندد الحزب في ذات البيان "بكل مس بشرف وكرامة أي مسؤول أو مسؤولة في القيادة السياسية لحزب الحركة الشعبية، وتؤكد في نفس الوقت، احترامها لحرية إبداء الرأي والتعبير ، وخاصة حرية الصحافة، في نطاق الإلتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة، ومراعاة قواعد وأدبيات النقاش السياسى المسؤول و البناء، بعيدا عن الدعايات المغرضة، وعن الاستهداف المجاني لحرمة الأسر والأشخاص".

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الحركة الشعبية ترويج أكاذيب زواج امحند العنصر حليمة العسالي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم | بوليتيك

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم

بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول | بوليتيك

بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول

نقابة موخاريق: فضيحة السل بمراكش تفضح الوضعية المزرية للمركز الاستشفائي الجامعي | بوليتيك

نقابة موخاريق: فضيحة السل بمراكش تفضح الوضعية المزرية للمركز الاستشفائي الجامعي

بعد تحقيق شوف تيفي الصادم..وزيرة في حكومة العثماني تحل بمركز تيط مليل | بوليتيك

بعد تحقيق ''شوف تيفي'' الصادم..وزيرة في حكومة العثماني تحل بمركز تيط مليل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المغرب وكوبا يدشنان عهدا تاريخيا وغير مسبوق في علاقاتهما | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

المغرب وكوبا يدشنان عهدا تاريخيا وغير مسبوق في علاقاتهما

تصريح صادم من قلب منزل الزوجة اللي شرملها راجلها بعدما شك فيها كتخونو فمراكش | خارج البلاطو

تصريح صادم من قلب منزل الزوجة اللي شرملها راجلها بعدما شك فيها كتخونو فمراكش

خطــير و بالفيديو..اختطاف طالبة جامعية من أمام كلية عين الشق في ظــروف غامضة | حالة خاصة

خطــير و بالفيديو..اختطاف طالبة جامعية من أمام كلية عين الشق في ظــروف غامضة

قراءة تحليلة للائحة رونار على لسان مدرب المنتخب المغربي الأسبق حسن مومن | زووم

قراءة تحليلة للائحة رونار على لسان مدرب المنتخب المغربي الأسبق حسن مومن

﻿

آخر المستجدات

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم | بوليتيك
منذ 28 دقيقة

مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بالإقليم

الحركة الشعبية تكشف حقيقة زواج أمينها العام لعنصر بحليمة العسالي | بوليتيك

الحركة الشعبية تكشف حقيقة زواج أمينها العام لعنصر بحليمة العسالي

استغلال قاصرتين جنسيا لأزيد من أسبوعين بمستودع لدراجات الكواد بجماعة تامصلوحت | حوادث و حقوق

استغلال قاصرتين جنسيا لأزيد من أسبوعين بمستودع لدراجات ''الكواد'' بجماعة تامصلوحت

إيقاف مدمنين على الهيروين بتطوان | حوادث و حقوق

إيقاف مدمنين على الهيروين بتطوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.