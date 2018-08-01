الحركة الشعبية تكشف حقيقة زواج أمينها العام لعنصر بحليمة العسالي ﻿

خرج حزب الحركة الشعبية ببيان توضيحي للرأي العام بخصوص الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، حول زواج الأمين العام للحزب امحند العنصر بالقيادية البارزة حليمة العسالي، معتبرا أن

شوف تيفي:جمال الديابي

خرج حزب الحركة الشعبية ببيان توضيحي للرأي العام بخصوص الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، حول زواج الأمين العام للحزب امحند العنصر بالقيادية البارزة حليمة العسالي، معتبرا أن هناك أهدافا خفية وراء ترويج مثل هاته الأكاذيب.

وصرح حزب السنبلة في بيان توضيحي"توصلت شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، أنه " على إثر ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، من ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة ، تروج لزواج وهمي متخيل ، وتنسبه إلى امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ، بأسلوب لا يخلو من نية مبيتة في التشنيع والاستهداف المباشر لشخصه وموقعه السياسي كأمين عام للحزب".

كما استنكر البيان "ترويج مثل هذه الأكاذيب، وتعتبر أن هذا السلوك اللامسؤول يتنافى كلية مع القواعد المهنية والضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة، ويتعارض مع رسالتها النبيلة التي تشترط الحرص على نزاهة الأخبار وصدقيتها".

وأوضح البيان أن "الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء ، تجاه كل من ثبتت مسؤوليته في نشر أو الترويج لمزاعم كاذبة، أو وقائع متخيلة، تهم شخصه أو شرفه".

كما ندد الحزب في ذات البيان "بكل مس بشرف وكرامة أي مسؤول أو مسؤولة في القيادة السياسية لحزب الحركة الشعبية، وتؤكد في نفس الوقت، احترامها لحرية إبداء الرأي والتعبير ، وخاصة حرية الصحافة، في نطاق الإلتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة، ومراعاة قواعد وأدبيات النقاش السياسى المسؤول و البناء، بعيدا عن الدعايات المغرضة، وعن الاستهداف المجاني لحرمة الأسر والأشخاص".