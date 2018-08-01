استغلال قاصرتين جنسيا لأزيد من أسبوعين بمستودع لدراجات ''الكواد'' بجماعة تامصلوحت ﻿

عثر رجال الدرك الملكي بـجماعة تامصلوحت، بالحوز نواحي مراكش ليلة أمس الثلاثاء، على قاصرتين كانتا موضوع مذكرة بحث لفائدة العائلة ، بعد تغيبهما عن منزل أسرتيهما بمراكش منذ 13 من الشهر الجاري.

شوف تيفي

عثر رجال الدرك الملكي بـجماعة تامصلوحت، بالحوز نواحي مراكش ليلة أمس الثلاثاء، على قاصرتين كانتا موضوع مذكرة بحث لفائدة العائلة ، بعد تغيبهما عن منزل أسرتيهما بمراكش منذ 13 من الشهر الجاري.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، أنه بعد إجراء تحريات مكثفة لمصالح الشرطة القضائية بمراكش، وبتنسيق مع رجال الدرك و الأجهزة المختصة ثم العثور على القاصرتين بمستودع لدراجات "الكواد" يستغله شابان يحرسانه، بأحد الدواوير الواقعة على الطريق الرابطة بين تامصلوحت و أمزميز ، مع شبهة استغلالهما جنسيا .

وأضافت المصادر أنه تم الاستماع إلى القاصرتين بحضور أولياء أمرهما قبل إعادتهما إلى عائلتيهما بناء على تعليمات النيابة العامة.

كما أكدت ذات المصادر، أنه تم وضع الشابين رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما وتحديد التهم والمسؤوليات.





