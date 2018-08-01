عاجل.. النيابة العامة بفرنسا تصدم سعد لمجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن النيابة العامة بمحكمة ''دراغينيان'' بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، طالبت يومه الأربعاء، باستئناف قرار قاضي الحريات الذي حصل بموجبه الفنان المغربي على السراح.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن النيابة العامة بمحكمة "دراغينيان" بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، طالبت يومه الأربعاء، باستئناف قرار قاضي الحريات الذي حصل بموجبه الفنان المغربي على السراح.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض التفاصيل أن النيابة العامة، اعتبرت الفنان المغربي سعد لمجرد مذنبا ومتهما بالاغتصاب، وبالتالي لابد من وضعه رهن السجن الاحتياطي إلى غاية انتهاء التحقيق والاستماع إلى الشهود صباح يوم غد الخميس.

وأبرز ذات المصدر أن سعد لمجرد، خرق الشروط التي حصل بها قبل سنة على السراح المؤقت وبالتالي فإن هناك احتمالا كبيرا أن يتم اعتقاله بالعاصمة الفرنسية باريس مباشرة بعد عودته إليها.



