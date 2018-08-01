جد صادم.. شيباني استغل انشغال الأسرة بالجنازة ضواحي الدريوش ليغتصب قريبه الطفل ﻿

اهتزت مدينة ميضار المتواجدة غرب مدينة الدريوش، نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع جريمة أخلاقية، بطلها مهاجر مغربي ببلجيكا، يشتبه في اغتصابه لطفل من أسرته يبلغ من العمر عشر سنوات.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة ميضار المتواجدة غرب مدينة الدريوش، نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع جريمة أخلاقية، بطلها مهاجر مغربي ببلجيكا، يشتبه في اغتصابه لطفل من أسرته يبلغ من العمر عشر سنوات.

وحسب مصدر مطلع فإن المشتبه به في عقده السادس، استغل انشغال أفراد العائلة بمراسيم جنازة أحد المتوفين ليقدم على استدراج الضحية بعيداً عن الأنظار، مشيرا إلى أن الطفل كشف لأفراد أسرته عن تعرضه للاغتصاب على يد المعني بالأمر، ما دفع بهم إلى التقدم أول أمس الاثنين، بشكاية لمصالح الدرك الملكي.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، تمكنت أمس الثلاثاء، من إيقاف المعني بالأمر، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.