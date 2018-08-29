بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول ﻿

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري ''عزيز أخنوش'' قبل قليل على تنصيب عامل عمالة إنزكان أيت ملول ''إسماعيل أبو الحقوق'' خلفا للعامل السابق ''محمد الشنيوري'' الذي عين على رأس عمالة خريبكة.

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أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري "عزيز أخنوش" قبل قليل على تنصيب عامل عمالة إنزكان أيت ملول "إسماعيل أبو الحقوق" خلفا للعامل السابق "محمد الشنيوري" الذي عين على رأس عمالة خريبكة.

و حضر حفل التنصيب شخصيات مدنية و عسكرية يتقدمهم والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس الجماعي لإنزكان، ورئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان، ووكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وقائد الحامية العسكرية بأكادير، والمنتخبون المحليون والهيئة القضائية ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو المجتمع المدني وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.

وبهذه المناسبة، هنأ الوزير العامل الجديد على إقليم إنزكان أيت ملول على الثقة المولوية السامية التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس بناء على حنكته، وكذا الخبرات التي اكتسبها في مشواره الإداري، وهو ما أهله لنيل هذه الثقة.

ويأتي تعيين "أبو الحقوق" كعامل على إقليم إنزكان أيت ملول في إطار سلسلة التعيينات الجديدة في عدد من المناصب السامية و التي همت 36 واليا وعاملا ومديرة للتكوين المهني والتي تمت باقتراح من رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني" وبإشراك للوزراء المعنيين بالمجلس الوزاري وتحت إشراف الملك محمد السادس.

وينتظر العامل الجديد لإنزكان أيت ملول عدد مهم من الملفات الساخنة التي لم تجد بعد طريقها للحل والتسوية، وأبرزها مشكل الباعة المتجولين وسوق الحرية، والذين زادوا من حرارة صيف المدينة هذه السنة بتنظيمهم لمجموعة من الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية في عهد العامل السابق "الشنيوري".

ويشار أن "إسماعيل أبو الحقوق" كان يشغل منصب عامل عمالة شفشاون سابقا، قبل تعيينه بعمالة إنزكان أيت ملول والتي كان بها، حيث سبق و تولى منصب رئيس قسم الشؤون العامة والداخلية بها، ليتم في 21 يناير 2014 استقباله بمراكش من طرف الملك محمد السادس، ونصب كعامل على إقليم شفشاون ضمن 15 واليا و29 عاملا عينهم الملك بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وبالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.