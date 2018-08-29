 بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول | بوليتيك

بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول

فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها

فيديو يهز المغاربة..فنان مغربي بوجه مكشوف يعلن عن اعتزاله من الإسلام ويهين المسلمين | مجتمع

فيديو يهز المغاربة..فنان مغربي بوجه مكشوف يعلن عن ''اعتزاله من الإسلام'' ويهين المسلمين

فيسبوكيون يصفون بلاغ حزب التقدم والاشتراكية بالبلاغ الردئ والهزيل الذي يكثر من التباكي | مجتمع

فيسبوكيون يصفون بلاغ حزب التقدم والاشتراكية بالبلاغ الردئ والهزيل الذي يكثر من التباكي

محامي سعد لمجرد يخرج عن صمته : العلاقة الجنسية بين لمجرد والمشتكية كانت بشكل رضائي | ثقافة و فنون

محامي سعد لمجرد يخرج عن صمته : ''العلاقة الجنسية بين لمجرد والمشتكية كانت بشكل رضائي''

وزارة الصحة تنفي دعوتها إلى التوقف عن استهلاك البطيخ و الدلاح وشرب المياه المعدنية فقط ! وتؤكد عدم تسجيل أية إصابة بالكوليرا | مجتمع

وزارة الصحة تنفي دعوتها إلى التوقف عن استهلاك البطيخ و الدلاح وشرب المياه المعدنية فقط ! وتؤكد عدم

حفل زفاف باشتوكة أيت بها يرسل 15 شخصا للمستعجلات | حوادث و حقوق

حفل زفاف باشتوكة أيت بها يرسل 15 شخصا للمستعجلات

نقابة موخاريق: فضيحة السل بمراكش تفضح الوضعية المزرية للمركز الاستشفائي الجامعي | بوليتيك

نقابة موخاريق: فضيحة السل بمراكش تفضح الوضعية المزرية للمركز الاستشفائي الجامعي

مرة أخرى: الإطاحة بموظف ببلدية وعضو جماعي ضواحي البيضاء بسبب الرشوة | مجتمع

مرة أخرى: الإطاحة بموظف ببلدية وعضو جماعي ضواحي البيضاء بسبب الرشوة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 15:49 بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول | بوليتيك
بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول
أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري ''عزيز أخنوش'' قبل قليل على تنصيب عامل عمالة إنزكان أيت ملول ''إسماعيل أبو الحقوق'' خلفا للعامل السابق ''محمد الشنيوري'' الذي عين على رأس عمالة خريبكة.

شوف تيفي:انزكان

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري "عزيز أخنوش" قبل قليل على تنصيب عامل عمالة إنزكان أيت ملول "إسماعيل أبو الحقوق" خلفا للعامل السابق "محمد الشنيوري" الذي عين على رأس عمالة خريبكة.

و حضر حفل التنصيب شخصيات مدنية و عسكرية يتقدمهم والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس الجماعي لإنزكان، ورئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان، ووكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وقائد الحامية العسكرية بأكادير، والمنتخبون المحليون والهيئة القضائية ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو المجتمع المدني وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.

وبهذه المناسبة، هنأ الوزير العامل الجديد على إقليم إنزكان أيت ملول على الثقة المولوية السامية التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس بناء على حنكته، وكذا الخبرات التي اكتسبها في مشواره الإداري، وهو ما أهله لنيل هذه الثقة.

ويأتي تعيين "أبو الحقوق" كعامل على إقليم إنزكان أيت ملول في إطار سلسلة التعيينات الجديدة في عدد من المناصب السامية و التي همت 36 واليا وعاملا ومديرة للتكوين المهني والتي تمت باقتراح من رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني" وبإشراك للوزراء المعنيين بالمجلس الوزاري وتحت إشراف الملك محمد السادس.

وينتظر العامل الجديد لإنزكان أيت ملول عدد مهم من الملفات الساخنة التي لم تجد بعد طريقها للحل والتسوية، وأبرزها مشكل الباعة المتجولين وسوق الحرية، والذين زادوا من حرارة صيف المدينة هذه السنة بتنظيمهم لمجموعة من الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية في عهد العامل السابق "الشنيوري".

ويشار أن "إسماعيل أبو الحقوق" كان يشغل منصب عامل عمالة شفشاون سابقا، قبل تعيينه بعمالة إنزكان أيت ملول والتي كان بها، حيث سبق و تولى منصب رئيس قسم الشؤون العامة والداخلية بها، ليتم في 21 يناير 2014 استقباله بمراكش من طرف الملك محمد السادس، ونصب كعامل على إقليم شفشاون ضمن 15 واليا و29 عاملا عينهم الملك بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وبالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أخنوش صور إنزكان تعيين عامل جديد إقليم إنزكان أيت ملول

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نقابة موخاريق: فضيحة السل بمراكش تفضح الوضعية المزرية للمركز الاستشفائي الجامعي | بوليتيك

نقابة موخاريق: فضيحة السل بمراكش تفضح الوضعية المزرية للمركز الاستشفائي الجامعي

بعد تحقيق شوف تيفي الصادم..وزيرة في حكومة العثماني تحل بمركز تيط مليل | بوليتيك

بعد تحقيق ''شوف تيفي'' الصادم..وزيرة في حكومة العثماني تحل بمركز تيط مليل

بنشعبون يحضر لأول مرة اجتماعات المكتب السياسي لحزب الأحرار | بوليتيك

بنشعبون يحضر لأول مرة اجتماعات المكتب السياسي لحزب الأحرار

بعد أسبوع .. وزارة الفلاحة تؤكد أن عيد الأضحى مر في ظروف جيدة | بوليتيك

بعد أسبوع .. وزارة الفلاحة تؤكد أن عيد الأضحى مر في ظروف جيدة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح صادم من قلب منزل الزوجة اللي شرملها راجلها بعدما شك فيها كتخونو فمراكش | خارج البلاطو
منذ 37 دقيقة

تصريح صادم من قلب منزل الزوجة اللي شرملها راجلها بعدما شك فيها كتخونو فمراكش

خطــير و بالفيديو..اختطاف طالبة جامعية من أمام كلية عين الشق في ظــروف غامضة | حالة خاصة

خطــير و بالفيديو..اختطاف طالبة جامعية من أمام كلية عين الشق في ظــروف غامضة

قراءة تحليلة للائحة رونار على لسان مدرب المنتخب المغربي الأسبق حسن مومن | زووم

قراءة تحليلة للائحة رونار على لسان مدرب المنتخب المغربي الأسبق حسن مومن

ابن الراحل مجيد:لن نتنازل لولد الفشوش اللي قتل الأم ديالنا | خارج البلاطو

ابن الراحل مجيد:لن نتنازل لولد الفشوش اللي قتل الأم ديالنا

﻿

آخر المستجدات

بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول | بوليتيك
منذ 30 دقيقة

بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول

فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها

فيديو يهز المغاربة..فنان مغربي بوجه مكشوف يعلن عن اعتزاله من الإسلام ويهين المسلمين | مجتمع

فيديو يهز المغاربة..فنان مغربي بوجه مكشوف يعلن عن ''اعتزاله من الإسلام'' ويهين المسلمين

فيسبوكيون يصفون بلاغ حزب التقدم والاشتراكية بالبلاغ الردئ والهزيل الذي يكثر من التباكي | مجتمع

فيسبوكيون يصفون بلاغ حزب التقدم والاشتراكية بالبلاغ الردئ والهزيل الذي يكثر من التباكي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.