 فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول | بوليتيك

بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول

فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها

فيديو يهز المغاربة..فنان مغربي بوجه مكشوف يعلن عن اعتزاله من الإسلام ويهين المسلمين | مجتمع

فيديو يهز المغاربة..فنان مغربي بوجه مكشوف يعلن عن ''اعتزاله من الإسلام'' ويهين المسلمين

فيسبوكيون يصفون بلاغ حزب التقدم والاشتراكية بالبلاغ الردئ والهزيل الذي يكثر من التباكي | مجتمع

فيسبوكيون يصفون بلاغ حزب التقدم والاشتراكية بالبلاغ الردئ والهزيل الذي يكثر من التباكي

محامي سعد لمجرد يخرج عن صمته : العلاقة الجنسية بين لمجرد والمشتكية كانت بشكل رضائي | ثقافة و فنون

محامي سعد لمجرد يخرج عن صمته : ''العلاقة الجنسية بين لمجرد والمشتكية كانت بشكل رضائي''

وزارة الصحة تنفي دعوتها إلى التوقف عن استهلاك البطيخ و الدلاح وشرب المياه المعدنية فقط ! وتؤكد عدم تسجيل أية إصابة بالكوليرا | مجتمع

وزارة الصحة تنفي دعوتها إلى التوقف عن استهلاك البطيخ و الدلاح وشرب المياه المعدنية فقط ! وتؤكد عدم

حفل زفاف باشتوكة أيت بها يرسل 15 شخصا للمستعجلات | حوادث و حقوق

حفل زفاف باشتوكة أيت بها يرسل 15 شخصا للمستعجلات

نقابة موخاريق: فضيحة السل بمراكش تفضح الوضعية المزرية للمركز الاستشفائي الجامعي | بوليتيك

نقابة موخاريق: فضيحة السل بمراكش تفضح الوضعية المزرية للمركز الاستشفائي الجامعي

مرة أخرى: الإطاحة بموظف ببلدية وعضو جماعي ضواحي البيضاء بسبب الرشوة | مجتمع

مرة أخرى: الإطاحة بموظف ببلدية وعضو جماعي ضواحي البيضاء بسبب الرشوة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 15:48 فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها
نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت به سيدة صحراوية وهي تكشف عن تفاصيل خطيرة بخصوص اختطافها ومحاولة اغتصابها من قبل خمسة أشخاص بضواحي مدينة كلميم.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت به سيدة صحراوية وهي تكشف عن تفاصيل خطيرة بخصوص اختطافها ومحاولة اغتصابها من قبل خمسة أشخاص بضواحي مدينة كلميم.

وحسب ناشري الفيديو فإن السيدة، تعرضت للاختطاف بمنطقة قريبة من الواحة الرياضية بكلميم، حيث أقدم خمسة أشخاص على الاعتداء عليها بالضرب واختطافها من أجل اغتصابها، قبل أن تتمكن من الفرار.

وأوضحت الضحية في هذا الفيديو أن خمسة أشخاص، أقدموا على محاولة اغتصابها والاعتداء عليها، مشيرة إلى أن خلافا وقع بينهم حول الأحق منهم بممارسة الجنس عليها ما مكنها من الفرار.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفيديو مقطع فيديو كلميم الاغتصاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حفل زفاف باشتوكة أيت بها يرسل 15 شخصا للمستعجلات | حوادث و حقوق

حفل زفاف باشتوكة أيت بها يرسل 15 شخصا للمستعجلات

خطير... حادثة سير على شاكلة الأفلام البوليسية ترسل شابا بأكادير للمستعجلات بين الحياة والموت فيديو | حوادث و حقوق

خطير... حادثة سير على شاكلة الأفلام البوليسية ترسل شابا بأكادير للمستعجلات بين الحياة والموت ''فيديو''

فيديو يشعل الفيسبوك..شوفو شنو دارو صحاب شرع اليد لشاب حصوله متلبس باغتصاب طفلة بالعيون | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك..شوفو شنو دارو صحاب "شرع اليد" لشاب حصوله متلبس باغتصاب طفلة بالعيون

زنا المحارم بالمغرب..طابو مسكوت عنه وحقائق صادمة وخطيرة | حوادث و حقوق

زنا المحارم بالمغرب..طابو مسكوت عنه وحقائق صادمة وخطيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح صادم من قلب منزل الزوجة اللي شرملها راجلها بعدما شك فيها كتخونو فمراكش | خارج البلاطو
منذ 37 دقيقة

تصريح صادم من قلب منزل الزوجة اللي شرملها راجلها بعدما شك فيها كتخونو فمراكش

خطــير و بالفيديو..اختطاف طالبة جامعية من أمام كلية عين الشق في ظــروف غامضة | حالة خاصة

خطــير و بالفيديو..اختطاف طالبة جامعية من أمام كلية عين الشق في ظــروف غامضة

قراءة تحليلة للائحة رونار على لسان مدرب المنتخب المغربي الأسبق حسن مومن | زووم

قراءة تحليلة للائحة رونار على لسان مدرب المنتخب المغربي الأسبق حسن مومن

ابن الراحل مجيد:لن نتنازل لولد الفشوش اللي قتل الأم ديالنا | خارج البلاطو

ابن الراحل مجيد:لن نتنازل لولد الفشوش اللي قتل الأم ديالنا

﻿

آخر المستجدات

بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول | بوليتيك
منذ 30 دقيقة

بالصور...أخنوش يشرف على تنصيب العامل الجديد لعمالة إنزكان أيت ملول

فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها

فيديو يهز المغاربة..فنان مغربي بوجه مكشوف يعلن عن اعتزاله من الإسلام ويهين المسلمين | مجتمع

فيديو يهز المغاربة..فنان مغربي بوجه مكشوف يعلن عن ''اعتزاله من الإسلام'' ويهين المسلمين

فيسبوكيون يصفون بلاغ حزب التقدم والاشتراكية بالبلاغ الردئ والهزيل الذي يكثر من التباكي | مجتمع

فيسبوكيون يصفون بلاغ حزب التقدم والاشتراكية بالبلاغ الردئ والهزيل الذي يكثر من التباكي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.