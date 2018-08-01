فيديو جد خطير..فيديو جد خطير..بعد خديجة: اختطاف سيدة بكلميم وخمسة أشخاص حاولوا اغتصابها ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت به سيدة صحراوية وهي تكشف عن تفاصيل خطيرة بخصوص اختطافها ومحاولة اغتصابها من قبل خمسة أشخاص بضواحي مدينة كلميم.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت به سيدة صحراوية وهي تكشف عن تفاصيل خطيرة بخصوص اختطافها ومحاولة اغتصابها من قبل خمسة أشخاص بضواحي مدينة كلميم.

وحسب ناشري الفيديو فإن السيدة، تعرضت للاختطاف بمنطقة قريبة من الواحة الرياضية بكلميم، حيث أقدم خمسة أشخاص على الاعتداء عليها بالضرب واختطافها من أجل اغتصابها، قبل أن تتمكن من الفرار.

وأوضحت الضحية في هذا الفيديو أن خمسة أشخاص، أقدموا على محاولة اغتصابها والاعتداء عليها، مشيرة إلى أن خلافا وقع بينهم حول الأحق منهم بممارسة الجنس عليها ما مكنها من الفرار.