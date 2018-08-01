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فيديو يهز المغاربة..فنان مغربي بوجه مكشوف يعلن عن ''اعتزاله من الإسلام'' ويهين المسلمين

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 15:22 فيديو يهز المغاربة..فنان مغربي بوجه مكشوف يعلن عن اعتزاله من الإسلام ويهين المسلمين | مجتمع
فيديو يهز المغاربة..فنان مغربي بوجه مكشوف يعلن عن ''اعتزاله من الإسلام'' ويهين المسلمين
نشر ممثل مبتدئ يدعى ''وليد ولهي'' عبر صفحته بالفيسبوك، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم ومثير، ظهر به وهو يكشف عن ''اعتزاله من الإسلام'' على حد تعبيره، موجها انتقادات لاذعة لجميع المسلمين.

''شوف تيفي''

نشر ممثل مبتدئ يدعى ''وليد ولهي'' عبر صفحته بالفيسبوك، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم ومثير، ظهر به وهو يكشف عن ''اعتزاله من الإسلام'' على حد تعبيره، موجها انتقادات لاذعة لجميع المسلمين.

ووصف ''وليد ولهي'' بعض المغاربة بالمتوحشين والمنافقين، ولهذا قرر الخروج من الإسلام، مشيرا إلى أنه لا وجود ''للإسلام'' أو ''الرسول''، والمغاربة قاموا باتباعه فقط استجابة لأوامر أجدادهم.

وكتب ''ولهي'' إلى جانب الفيديو: ''أنا وليد ولهي فنان مغربي أعتزل الإسلام نهائيا لأن الإسلام ليس متواجد و أكثرية مسلمين هم منافقين و كذابين و حتى من الله لا يمكن أن يساعدك أنت تصلي ديانة الإسلامية التي ليست متواجدة أبدا فقط أنتم تعيشون كذبة و سلام''.

وفور وضع ''وليد ولهي'' لهذا الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، تفاعل آلاف المغاربة معه، معبرين عن غضبهم الشديد، داعين السلطات إلى ضرورة فتح تحقيق معه، مؤكدين أن المغرب دولة إسلامية وبالتالي لا يمكن السماح بإهانة الإسلام والمسلمين.

تجدر الإشارة إلى أن ''وليد ولهي''، ظهر في العديد من الأعمال التلفيزيونية الكوميدية في الآونة الأخيرة، من خلال آداء بعض الأدوار الصغيرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وليد ولهي الفيسبوك المسلمين المغاربة

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