فيسبوكيون يصفون بلاغ حزب التقدم والاشتراكية بالبلاغ الردئ والهزيل الذي يكثر من التباكي ﻿

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم أمس الثلاثاء 28 غشت 2018، وخصصه أساسا لتدارس موضوع حذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

'' شوف تيفي '' : متابعة

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم أمس الثلاثاء 28 غشت 2018، وخصصه أساسا لتدارس موضوع حذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك بقرار سام للملك و باقتراح من رئيس الحكومة كما ورد ذلك في بلاغ رسمي.

وحسب البيان فإنه '' بعد دراسة مستفيضة للموضوع من كافة جوانبه، وذلك على ضوء التقرير الذي تقدم به الأمين العام للحزب وضمّنه خلاصات اللقاء الذي جمع وفدا عن قيادة الحزب برئيس الحكومة أول أمس الاثنين 27 غشت الجاري، فإن المكتب السياسي يعبر عن عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه، والذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب رئيس الحكومة. هذا مع العلم أن وضعية كتابات الدولة وعضوات وأعضاء الحكومة المشرفات والمشرفين عليها تطرح مشكلا حقيقيا بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات''.

وخلص البيان '' في انتظار التوفر على أجوبة مقنعة ومعطيات شافية تفسر ما وقع، قرر المكتب السياسي مواصلة تتبع الموضوع وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة ''.

وعلق العديد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على قرار بيان حزب التقدم والاشتراكية ووصفه رشيد لمرابط بـ ''بلاغ فيه الكثير من حشو الكلام والتباكي ، وحيث أن رئيس الحكومة يعتبر (حيط قصير) تم تحميله المسؤولية، سنرى ما ستقرره اللجنة المركزية للكتاب رغم أن تاريخ الدعوة لانعقادها كاف لامتصاص غضب بعض المناضلين الغيورين على الحزب''.

وحسب عمر وازي : '' من الواضخ أن الـ PPS بقيادته الحالية المهوسة بالكراسي لم تلتقط الإشارات تلوى الأخرى والتي مفادها أن حزب التقدم والاشتراكية غير مرغوب فيه في التحالف الحكومي بقيادة العثماني وأن التلكؤ بعدم قلب الطاولة والخروج للمعارضة لا يعرض الحزب سوى لمزيد من البهدلة والخنوع ويحوله لمجرد تابع للتحالف يتمسك بتلابيبه بالرغم من تلقيه الضربات المتتالية لعله يتعظ ويعلن عن انسحابه من الحكومة قبل أن يطرد منها بشكل مهين ''.

في حين وصفه حسن بنقبلي بالبلاغ الردئ والهزيل مدونا : ''بلاغ رديء و هزيل في نفس مستوى القيادة الحالية لحزب التقدم و الاشتراكية.. لا أفهم كيف لا يزال بعض الرفاق يتشبثون بنبيل بنعبد الله وزمرته الذين أوصلوا الحزب إلى هذا المستوى الدنيء.. أليس لكم كرامة و أنفة.. رحم الله علي يعتة و شمعون و الذويب و شعيب و عبدالله العياشي و غيرهم لم يكونوا ليرضوا لأنفسهم هذا الذل و الهوان''..