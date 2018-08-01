 محامي سعد لمجرد يخرج عن صمته : ''العلاقة الجنسية بين لمجرد والمشتكية كانت بشكل رضائي'' ﻿
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محامي سعد لمجرد يخرج عن صمته : ''العلاقة الجنسية بين لمجرد والمشتكية كانت بشكل رضائي''

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 14:57 محامي سعد لمجرد يخرج عن صمته : العلاقة الجنسية بين لمجرد والمشتكية كانت بشكل رضائي | ثقافة و فنون
محامي سعد لمجرد يخرج عن صمته : ''العلاقة الجنسية بين لمجرد والمشتكية كانت بشكل رضائي''
بعد ساعات من معانقة ''لمجرد'' للحرية، كشف المحامي جون مارك فديدا، المنتمي للهيئة المكلفة بالدفاع عن الفنان سعد لمجرد في قضيته الجديدة بمنطقة سانت تروبيه الفرنسية، أن موكله ''لمجرد'' نفى خلال الاستماع

''شوف تيفي''

بعد ساعات من معانقة ''لمجرد'' للحرية، كشف المحامي جون مارك فديدا، المنتمي للهيئة المكلفة بالدفاع عن الفنان سعد لمجرد في قضيته الجديدة بمنطقة سانت تروبيه الفرنسية، أن موكله ''لمجرد'' نفى خلال الاستماع له من طرف المدعي العام جميع التهم الموجهة إليه، وأكد أن العلاقة الجنسية التي جمعته بالشابة صاحبة الشكاية كانت بشكل رضائي.

وحسب ما كشف عنه موقع ''فرانس أنفو'' يومه الأربعاء، فإن المحامي ''فديدا'' المكلف بالدفاع عن لمجرد في القضية الأولى، أوضح أن موكله نفى جميع التهم الموجهة إليه، وقد أكد تعرفه على الشابة البالغة من عمر 29 سنة، في أحد الملاهي الليلية، ليلة السبت الأحد، في سان تروبيه، حيث دعاها إلى قضاء ليلة معه في الفندق الذي كان يقيم به، قبل أن يمارسا معا الجنس.

وأبرز الموقع الفرنسي أن المحامي الفرنسي، نفى وجود اعتداء جنسي، مشددا في الوقت نفسه على عدم وجود أي دليل ملموس، يؤكد قيام لمجرد بممارسة الجنس بالقوة على المشتكية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد المدعي العام المحامي

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