وزارة الصحة تنفي دعوتها إلى التوقف عن استهلاك البطيخ و الدلاح وشرب المياه المعدنية فقط ! وتؤكد عدم تسجيل أية إصابة بالكوليرا ﻿

نفت وزارة الصحة في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من مغالطات خطيرة وتحذيرات غير صحيحة تمس بالأمن الصحي

شوف تيفي

نفت وزارة الصحة في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من مغالطات خطيرة وتحذيرات غير صحيحة تمس بالأمن الصحي الوطني، مؤكدة عدم تسجيل أية حالة إصابة بداء ''الكوليرا'' بالجهة الشرقية والمناطق الحدودية بالمملكة.

وكانت مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، نشرت أخبارا تفيد تهديد الكوليرا للمواطنين، وتحذر من شرب ماء ''الروبيني''، مما تسبب في حالة من الرعب والفوضى لدى المواطنين وأضر بمصالح ومؤسسات بالمغرب، يشير البلاغ.

وأكدت وزارة الدكالي في بلاغها، أنه لم تسجل أي حالة إصابة بداء الكوليرا بالمغرب بما فيها الجهة الشرقية والمناطق الحدودية.

وفي الجانب الصحفي والإعلامي، أثنت الوزارة على وسائل الإعلام ذات المصداقية، والصحافيين المهنيين، الذين يتحرون الدقة في استقاء الخبر من مصادره، مُدينة في الوقت نفسه ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، نافية أن تكون دعت إلى التوقف عن استهلاك البطيخ و الدلاح وشرب المياه المعدنية فقط! ، مؤكدة أنها المصدر الرسمي الوحيد للإخبار بالتطورات الصحية بالمغرب، ومحذرة ناشري الإشاعات والأخبار الزائفة والكاذبة والمغالطات.