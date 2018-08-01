حفل زفاف باشتوكة أيت بها يرسل 15 شخصا للمستعجلات ﻿

استقبل المستشفى الإقليمي بمدينة بيوكرى 15 شخصا أصيبوا بتسمم جماعي مساء أمس أثناء تناولهم لوجبة عشاء بإحدى الحفلات الخاصة بمنطقة ''وادي الصفا'' بإقليم اشتوكة أيت بها.

شوف تيفي: اشتوكة أيت بها

استقبل المستشفى الإقليمي بمدينة بيوكرى 15 شخصا أصيبوا بتسمم جماعي مساء أمس أثناء تناولهم لوجبة عشاء بإحدى الحفلات الخاصة بمنطقة ''وادي الصفا'' بإقليم اشتوكة أيت بها.

وكشفت مصادر ''شوف تيفي''، أن الضحايا أصيبوا بتسمم جماعي بعد تناولهم لوجبة عشاء جماعية بأحد الأعراس الذي أقيم بجماعة ''وادي الصفا'' بإقليم اشتوكة أيت بها.

وأضافت ذات المصادر، أن المعروضين تفاجأوا دقائق قليلة بعد تناولهم للعشاء بألم حاد أسفل البطن ومغص، الشيء الذي عجل بنقلهم على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي بمدينة بيوكرى لتلقي العلاجات الضرورية.

ومن جانب آخر أكدت مصادر خاصة أن المصابين الـ 15 خضعوا لفحوصات طبية دقيقة، وغسل للمعدة وحالتهم جد مستقرة ولا تستدعي للقلق وقد غادر البعض منهم المستشفى بعد أن تماثلوا للشفاء فيما سيغادر الباقون قسم المستعجلات في الساعات القليلة القادمة.