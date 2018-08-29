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نقابة موخاريق: فضيحة السل بمراكش تفضح الوضعية المزرية للمركز الاستشفائي الجامعي

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 13:55 نقابة موخاريق: فضيحة السل بمراكش تفضح الوضعية المزرية للمركز الاستشفائي الجامعي | بوليتيك
نقابة موخاريق: فضيحة السل بمراكش تفضح الوضعية المزرية للمركز الاستشفائي الجامعي
أصدرت الجامعة الوطنية للصحة جهة مراكش- آسفي، بيانا شديد اللهجة ضد الحالة المزرية التي تعيشها مستعجلات مستشفى الرازي، بحيث فضح التدبير الكارثي الذي يعرفه المركز الجامعي الاستشفائي الجامعي محمد

شوف تيفي

أصدرت الجامعة الوطنية للصحة جهة مراكش- آسفي، بيانا شديد اللهجة ضد الحالة المزرية التي تعيشها مستعجلات مستشفى الرازي، بحيث فضح التدبير الكارثي الذي يعرفه المركز الجامعي الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش منذ سنوات.

وذكرت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيانها الصادر أمس الثلاثاء، أن انتشار داء السل الفتاك في أوساط العاملات والعاملين بمستعجلات الرازي يفضح التدبير الكارثي والعبثي الذي عرفه المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وتساءلت الجامعة في بيانها، كيف يعقل أن مستعجلات تم تدشينها منذ أقل من 3 سنوات، لا تتوفر على نظام للتهوية، ولا تحترم شروط الصحة والسلامة، مما يحتم صفقة جديدة لإصلاحها، ''أليس هذا تبذير للمال العام فأين المحاسبة؟'' حسب منطوق البيان.

ونفت الجامعة أي وجود لجناح السل بالمستشفى، مؤكدة أن حالات داء السل في أوساط العاملات والعاملين، سجلت في مستعجلات مستشفى الرازي الخاصة بالحالات الجراحية والطبية المفتوحة لعموم المواطنين.

وبناءً على ما سبق، طالبت اللجنة النقابية في بيانها، تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر فتح تحقيق دقيق في تدبير الصفقات العمومية، كما حثت الجامعة وزير الصحة ''أنس الدكالي'' بالتدخل شخصيا لوقف العبث، وتعيين مدير للمركز الاستشفائي الجامعي، ورئيس مصلحة مستعجلات- المساعدة الطبية المستعجلة بمستشفى ابن طفيل.

ونددت الجامعة في بيانها، باستمرار الوضع الكارثي بمستعجلات ابن طفيل، في غياب تعيين رئيس المصلحة لما يقارب السنتين، ولأبسط التجهيزات والأدوية والموارد البشرية الكافية، خاصة بعد إغلاق مستعجلات الرازي.

وأعلنت الجامعة، أن الأطباء الداخليين والمقيمين، لا يمكنهم حل المشاكل المعقدة والمركبة التي يعاني منها المركز الاستشفائي، داعية جميع الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة للعاملات والعاملين بالمركز، إلى تحمل مسؤولياتهم وتكوين جبهة داخلية للتصدي للعبث والبؤس، واعدة برفع تقرير مفصل حول هذا الوضع الكارثي لمستعجلات ابن طفيل والرازي، إلى المكتب الجهوي في الاجتماع المقبل يوم السبت 22 شتنبر.

 

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شوف تيفي المغرب وزارة الصحة نقابة السل أنس الدكالي

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