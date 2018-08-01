 فيديو خطير...مشرملون مدججون بالهروات والأسلحة يحاصرون حافلة للنقل الحضري بالقنيطرة في منظر مرعب ﻿
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فيديو خطير...مشرملون مدججون بالهروات والأسلحة يحاصرون حافلة للنقل الحضري بالقنيطرة في منظر مرعب | حوادث و حقوق

فيديو خطير...مشرملون مدججون بالهروات والأسلحة يحاصرون حافلة للنقل الحضري بالقنيطرة في منظر مرعب

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فيديو خطير...مشرملون مدججون بالهروات والأسلحة يحاصرون حافلة للنقل الحضري بالقنيطرة في منظر مرعب

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 13:31 فيديو خطير...مشرملون مدججون بالهروات والأسلحة يحاصرون حافلة للنقل الحضري بالقنيطرة في منظر مرعب | حوادث و حقوق
فيديو خطير...مشرملون مدججون بالهروات والأسلحة يحاصرون حافلة للنقل الحضري بالقنيطرة في منظر مرعب
تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خطير يوثق لعملية إقدام مجموعة من الشبان والمراهقين المدججين بالأسلحة البيضاء والهروات على محاصرة حافلة للنقل الحضري بمدينة القنيطرة.

شوف تيفي:القنيطرة

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خطير يوثق لعملية إقدام مجموعة من الشبان والمراهقين المدججين بالأسلحة البيضاء والهروات على محاصرة حافلة للنقل الحضري بمدينة القنيطرة.

وحسب مقطع الفيديو المنتشر، فقد عمد الشبان على اعتراض سبيل حافلة النقل، وإرغام سائقها على التوقف، وذلك بوضع حاويات الأزبال أمام الحافلة وانهالوا على الباب بالضرب باستعمال الهراوات والحجارة، محاولين اقتحامها والصعود في منظر جد مرعب أحدث حالة من الهلع والذعر في أوساط الركاب.

واستنكر عدد من المغاربة هذا الحادث الذي يعيد إلى الواجهة إشكالية التشرميل على حد تعبير عدد منهم والتي تستدعي من السلطات وكافة المتدخلين وضع استراتيجية جديدة للحد من مثل هذه الأشكال الإجرامية بتكثيف وحدات التدخل السريع، ووضع رجال أمن داخل الحافلات العمومية حماية لأرواح وسلامة الركاب والسائقين من مثل هذه العصابات المنظمة، وفق تعبير المعلقين على هذا الشريط.

كما طلب آخرون من المصالح الأمنية بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات وقوع هذا الحادث من أجل الوصول إلى هوية مقترفيه، وتوقيفهم وتقديمهم للعدالة.

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