مرة أخرى: الإطاحة بموظف ببلدية وعضو جماعي ضواحي البيضاء بسبب الرشوة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت قبل قليل من يومه الأربعاء، بمنطقة دار بوعزة ضواحي الدار البيضاء، موظفا ببلدية المنطقة متلبسا بتلقي رشوة مقابل منح رخصة فتح محل تجاري لأحد

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت قبل قليل من يومه الأربعاء، بمنطقة دار بوعزة ضواحي الدار البيضاء، موظفا ببلدية المنطقة متلبسا بتلقي رشوة مقابل منح رخصة فتح محل تجاري لأحد المواطنين.

وأوضح المصدر ذاته أن مواطنا ربط الاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن حالات الرشوة، ليتم التنسيق بين النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي، حيث تم إيقاف الموظف متلبسا بتلقي مبلغ مالي كبير، مبرزا أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت كذلك عضوا جماعيا لعب دور الوسيط.

وأكد ذات المصدر أن الموقوفين تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.