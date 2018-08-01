 سكوب..بعد إطلاق سراحه و متابعته بتهمة الاغتصاب: سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق مرة أخرى بفرنسا ﻿
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سكوب..بعد إطلاق سراحه و متابعته بتهمة الاغتصاب: سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق مرة أخرى بفرنسا

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 13:03 سكوب..بعد إطلاق سراحه و متابعته بتهمة الاغتصاب: سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق مرة أخرى بفرنسا | ثقافة و فنون
سكوب..بعد إطلاق سراحه و متابعته بتهمة الاغتصاب: سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق مرة أخرى بفرنسا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، سيمثل عشية يومه الأربعاء من جديد، أمام قاضي التحقيق بمحكمة ''دراغينيان'' بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، من أجل مواصلة استنطاقه والاستماع له

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، سيمثل عشية يومه الأربعاء من جديد، أمام قاضي التحقيق بمحكمة ''دراغينيان'' بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، من أجل مواصلة استنطاقه والاستماع له بخصوص التهمة الموجهة له من طرف الشابة صاحبة الشكاية.

وأكد المصدر ذاته أن لمجرد لن يتمكن في الوقت الراهن من مغادرة منطقة سان تروبيه إلى غاية انتهاء البحث في قضيته الجديدة، مشيرا في الوقت نفسه أن الحديث عن حصوله على ''البراءة'' أمر مستبعد حاليا حتى ينتهي البحث ويتم عقد أولى جلسات المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي الحريات، قرر إطلاق سراح الفنان المغربي سعد لمجرد، مساء أمس الثلاثاء، بالرغم من متابعة المدعي العام له بتهمة الاغتصاب، عقب الاستماع له رفقة الشابة المشتكية مع تسليم جواز سفره إلى السلطات الفرنسية وأدائه كفالة.

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المغرب شوف تيفي الفنان المغربي قاضي التحقيق سان تروبيه التهمة البحث

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