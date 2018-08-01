 بعد تحقيق ''شوف تيفي'' الصادم..وزيرة في حكومة العثماني تحل بمركز تيط مليل ﻿
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بعد تحقيق ''شوف تيفي'' الصادم..وزيرة في حكومة العثماني تحل بمركز تيط مليل

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 12:10 بعد تحقيق شوف تيفي الصادم..وزيرة في حكومة العثماني تحل بمركز تيط مليل | بوليتيك
بعد تحقيق ''شوف تيفي'' الصادم..وزيرة في حكومة العثماني تحل بمركز تيط مليل
بعد أيام فقط من كشف ''شوف تيفي'' عن حقائق صادمة وخطيرة بخصوص مركب تيط مليل ضواحي البيضاء، أكد مصدر مطلع، أن بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حلت قبل لحظات بالمركب من

''شوف تيفي''

بعد أيام فقط من كشف ''شوف تيفي'' عن حقائق صادمة وخطيرة بخصوص مركب تيط مليل ضواحي البيضاء، أكد مصدر مطلع، أن بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حلت قبل لحظات بالمركب من أجل الوقوف على تجاوزات الإدارة وعلى معاناة النزلاء.

وأوضح المصدر ذاته أن مركب تيط مليل يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار، نظرا لتواجد مصالح الدرك الملكي ومجموعة من المسؤولين المرافقين للوزيرة التي قامت بجولة داخل أجنحة المركب.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت من خلال تحقيق مطول عن تفاصيل صادمة وخطيرة، عرت واقع مركب تيط مليل الذي تم وصفه من طرف النزلاء بالمحتجز الشبيه بسجن ''تازممارت''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تازممارت السجن المسؤولين حقائق بسيمة الحقاوي

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