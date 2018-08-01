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خطير... حادثة سير على شاكلة الأفلام البوليسية ترسل شابا بأكادير للمستعجلات بين الحياة والموت ''فيديو''

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 12:08 خطير... حادثة سير على شاكلة الأفلام البوليسية ترسل شابا بأكادير للمستعجلات بين الحياة والموت فيديو | حوادث و حقوق
خطير... حادثة سير على شاكلة الأفلام البوليسية ترسل شابا بأكادير للمستعجلات بين الحياة والموت ''فيديو''
وقعت حادثة سير خطيرة مساء أمس بحي السلام بمدينة أكادير وذلك بعد انقلاب سيارة خفيفة أدت إلى إصابة شاب عشريني بجروح جد بليغة نقل على إثرها للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

شوف تيفي:أكادير

وقعت حادثة سير خطيرة مساء أمس بحي السلام بمدينة أكادير وذلك بعد انقلاب سيارة خفيفة أدت إلى إصابة شاب عشريني بجروح جد بليغة نقل على إثرها للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب شهود عيان لقناة ''شوف تيفي''، فالحادث ناجم عن السرعة الجنونية التي كان يقود بها السائق ما أدى إلى اصطدامه بسيارتين مركونتين بجنبات الطريق ومحل تجاري خاص بالأواني، لينقلب في مشهد وصف بالمروع، بعدما فقد سيطرته على السيارة، مخلفا ذعرا وفزعا في صفوف عدد من المواطنين الذين عاينوا الحادث.

وأسفر انقلاب السيارة عن إصابة السائق بجروح جد بليغة وخسائر مادية فادحة لحقت بالسيارة التي كان يقودها، إضافة إلى تضرر الواجهة الأمامية للسيارتين المركونتين بجنبات الطريق.

ومباشرة بعد علمها بالحادث، هرعت المصالح الأمنية ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄات ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﻓﺘﺤﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ السرعة إﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ.

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شوف تيفي المغرب أكادير بالفيديو حادثة سير خطيرة انقلاب الأفلام البوليسية

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