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فيديو يشعل الفيسبوك..شوفو شنو دارو صحاب "شرع اليد" لشاب حصوله متلبس باغتصاب طفلة بالعيون

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 12:03 فيديو يشعل الفيسبوك..شوفو شنو دارو صحاب شرع اليد لشاب حصوله متلبس باغتصاب طفلة بالعيون | حوادث و حقوق
فيديو يشعل الفيسبوك..شوفو شنو دارو صحاب "شرع اليد" لشاب حصوله متلبس باغتصاب طفلة بالعيون
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة تمكن عشرات من المواطنين من إيقاف شاب قيل إنه تم ضبطه متلبسا باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة تمكن عشرات من المواطنين من إيقاف شاب قيل إنه تم ضبطه متلبسا باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.

وحسب ناشري الفيديو فإن العشرات من المواطنين، تمكنوا من إنقاذ الطفلة من يدي الشاب مساء أمس الثلاثاء، بمنطقة فم الواد ضواحي مدينة العيون، قبل تسليمه إلى مصالح الدرك الملكي.

وعبر العديد من النشطاء عن إعجابهم الكبير بهذا التدخل البطولي للمواطنين لإنقاذ الطفلة من بين يدي الشاب، داعين الآباء وأولياء الأمور إلى مراقبة أطفالهم لكي لا يكونوا ضحية لبعض الشواذ.

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المغرب شوف تيفي العيون المواطنين مصالح الدرك الملكي مقطع فيديو

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