بنشعبون يحضر لأول مرة اجتماعات المكتب السياسي لحزب الأحرار ﻿

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار يوم أمس الثلاثاء 28 غشت اجتماعا له برئاسة، عزيز أخنوش، تدارس من خلاله عددا من القضايا الوطنية والداخلية للحزب، وعلى رأسها التوجيهات الملكية الواردة في

شوف تيفي م.ض

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار يوم أمس الثلاثاء 28 غشت اجتماعا له برئاسة، عزيز أخنوش، تدارس من خلاله عددا من القضايا الوطنية والداخلية للحزب، وعلى رأسها التوجيهات الملكية الواردة في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب وسبل تفعيلهما.

الاجتماع حضره، ولأول مرة، منذ تعيينه الأسبوع الماضي، محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، الذي عينه الملك محمد السادس خلفا لمحمد بوسعيد، الوزير التجمعي السابق، حيث هنأ الحزب الوزير بنشعبون على الثقة الملكية التي حظي بها، متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد، حيث يعتبر هذا اللقاء الثاني الذي يحضره الرئيس المدير العام السابق لمجموعة البنك الشعبي، بعد اللقاء الذي جمعه بممثلي البنك الدولي ، الاثنين 27 غشت، من أجل عقد برنامج الشراكة بين المغرب والبنك الدولي للفترة 2019-2023، والذي سيعطي الأولوية للشباب والتشغيل، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية.

وأعلن المكتب السياسي لحزب الحمامة، خلال هذا الاجتماع، عن تثمينه لمضامين الخطابين الملكيين، وما حملاه من توجيهات في سبيل تحقيق تنمية شاملة تستهدف كافة المواطنين، وعدالة مجالية تشمل جميع جهات المملكة، وتضع فئة الشباب في صدارة مخططاتها الاجتماعية والاقتصادية بما يكفل توفير فرص الشغل الكريم.

وانخراطا للحزب في معالجة مكامن الخلل في القطاعات الاجتماعية، ولا سيما التعليم والصحة والشغل، أكد المكتب السياسي، على انخراطه القوي في الرؤية الملكية، ومواصلة تعبئة طاقات وهيئات الحزب، للمساهمة في رفع هذه التحديات وتحقيق الإقلاع الاجتماعي المنشود.

الشأن الانتخابي أيضا كان حاضرا في الاجتماع، حيث أعرب الحزب عن اعتزازه بالنتائج الإيجابية التي حققها الحزب خلال الانتخابات المهنية لقطاع الصيد البحري، وكذا الانتخابات الجماعية، آخرها جماعة تارجيست.

واهتماما من الحزب بفئة الشباب، التي ركز عليها الخطابان الملكيان، أعلن الحزب عن تنظيم الجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية في نسختها الثانية، من خلال حرصه على توفير فضاءات مؤسساتية للنقاش الهادف والتفاعل المسؤول، وتمكين الشباب وإدماجهم في صلب الفعل السياسي.