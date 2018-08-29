جثة حي النسيم بمراكش تحمل شبهة جنائية والمتهمون أصدقاء الهالك ﻿

تمكنت الفرق الأمنية بمدينة مراكش من فك لغز الجثة التي عثر عليها يوم الإثنين 27 غشت بحي النسيم بمنطقة المحاميد بمدينة مراكش، والجثة تعود لشاب ثلاثيني كان يشتغل بالخياطة قيد حياته.

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تمكنت الفرق الأمنية بمدينة مراكش من فك لغز الجثة التي عثر عليها يوم الإثنين 27 غشت بحي النسيم بمنطقة المحاميد بمدينة مراكش، والجثة تعود لشاب ثلاثيني كان يشتغل بالخياطة قيد حياته.

وعلى إثر الحادث تم اعتقال صديقين للهالك اللذين كانا برفقته في سهرة خمرية، وخلال مجريات البحث اعترف الظنينان بأن الوفاة كانت نتيجة لأزمة قلبية و أن الخوف هو ما دفع بهما لوضع الجثة بالحديقة.

غير أن التشريح الطبي أكد أن الهالك تعرض لطعنة غائرة بسلاح حاد ما جعل النيابة العامة تمدد الحراسة النظرية لتعميق البحث وكشف ظروف وملابسات الحادث .