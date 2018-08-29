 جثة حي النسيم بمراكش تحمل شبهة جنائية والمتهمون أصدقاء الهالك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جثة حي النسيم بمراكش تحمل شبهة جنائية والمتهمون أصدقاء الهالك | حوادث و حقوق

جثة حي النسيم بمراكش تحمل شبهة جنائية والمتهمون أصدقاء الهالك

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة ينظم ندوة الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد بمراكش | مجتمع

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة ينظم ندوة '' الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد'' بمراكش

فيضانات الأودية تتسبب في قطع عدد من الطرق ومحاصرة المسافرين بتنغير وورزازات صور | حوادث و حقوق

فيضانات الأودية تتسبب في قطع عدد من الطرق ومحاصرة المسافرين بتنغير وورزازات ''صور''

الإطاحة بموظفة متلبسة بتلقي رشوة بمراكش | مجتمع

الإطاحة بموظفة متلبسة بتلقي رشوة بمراكش

نهاية مروعة لحياة مؤذن مسجد كان كيحفر على الكنز ضواحي سطات | حوادث و حقوق

نهاية مروعة لحياة مؤذن مسجد كان كيحفر على الكنز ضواحي سطات

قبل إطلاق سراح لمجرد : قاضي التحقيق بمحكمة دراغينيان الفرنسية استنطقه أكثر من ست ساعات | ثقافة و فنون

قبل إطلاق سراح لمجرد : قاضي التحقيق بمحكمة دراغينيان الفرنسية استنطقه أكثر من ست ساعات

طقس حار يصل لـ 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

طقس حار يصل لـ 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب

العطش والإقصاء والتهميش يخرج ساكنة سيدي عبد الله البوشواري باشتوكة أيت بها للإحتجاج صور | مجتمع

العطش والإقصاء والتهميش يخرج ساكنة ''سيدي عبد الله البوشواري'' باشتوكة أيت بها للإحتجاج ''صور''

بعد أسبوع .. وزارة الفلاحة تؤكد أن عيد الأضحى مر في ظروف جيدة | بوليتيك

بعد أسبوع .. وزارة الفلاحة تؤكد أن عيد الأضحى مر في ظروف جيدة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

جثة حي النسيم بمراكش تحمل شبهة جنائية والمتهمون أصدقاء الهالك

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 10:44 جثة حي النسيم بمراكش تحمل شبهة جنائية والمتهمون أصدقاء الهالك | حوادث و حقوق
جثة حي النسيم بمراكش تحمل شبهة جنائية والمتهمون أصدقاء الهالك
تمكنت الفرق الأمنية بمدينة مراكش من فك لغز الجثة التي عثر عليها يوم الإثنين 27 غشت بحي النسيم بمنطقة المحاميد بمدينة مراكش، والجثة تعود لشاب ثلاثيني كان يشتغل بالخياطة قيد حياته.

شوف تيفي

تمكنت الفرق الأمنية بمدينة مراكش من فك لغز الجثة التي عثر عليها يوم الإثنين 27 غشت بحي النسيم بمنطقة المحاميد بمدينة مراكش، والجثة تعود لشاب ثلاثيني كان يشتغل بالخياطة قيد حياته.

وعلى إثر الحادث تم اعتقال صديقين للهالك اللذين كانا برفقته في سهرة خمرية، وخلال مجريات البحث اعترف الظنينان بأن الوفاة كانت نتيجة لأزمة قلبية و أن الخوف هو ما دفع بهما لوضع الجثة بالحديقة.

 

غير أن التشريح الطبي أكد أن الهالك تعرض لطعنة غائرة بسلاح حاد ما جعل النيابة العامة تمدد الحراسة النظرية لتعميق البحث وكشف ظروف وملابسات الحادث .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي جثة مراكش ظنينان فك لغز سلاح حاد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيضانات الأودية تتسبب في قطع عدد من الطرق ومحاصرة المسافرين بتنغير وورزازات صور | حوادث و حقوق

فيضانات الأودية تتسبب في قطع عدد من الطرق ومحاصرة المسافرين بتنغير وورزازات ''صور''

نهاية مروعة لحياة مؤذن مسجد كان كيحفر على الكنز ضواحي سطات | حوادث و حقوق

نهاية مروعة لحياة مؤذن مسجد كان كيحفر على الكنز ضواحي سطات

توقيف 4 أشخاص مشتبه بهم في قتل شاب بأكادير | حوادث و حقوق

توقيف 4 أشخاص مشتبه بهم في قتل شاب بأكادير

مسؤول بمستشفى الولادة السويسي يعتدي على حارس أمن خاص بالضرب | حوادث و حقوق

مسؤول بمستشفى الولادة السويسي يعتدي على حارس أمن خاص بالضرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الجماهير المغربية غير راضية على لائحة رونار بعد إقصاء بن عطية و أزارو | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

الجماهير المغربية غير راضية على لائحة رونار بعد إقصاء بن عطية و أزارو

في قلب أكــبر حي مهمش بمدينة العيون/روائح كريهة/نفايات و تهميش | خارج البلاطو

في قلب أكــبر حي مهمش بمدينة العيون/روائح كريهة/نفايات و تهميش

اغتصاب طفل مقابل 20 درهم نواحي الجديدة..الأب يكشف القصــة الكاملة | خارج البلاطو

اغتصاب طفل مقابل 20 درهم نواحي الجديدة..الأب يكشف القصــة الكاملة

بالفيديو.. ملاكم يهرب من الحلبة ويهدي الفوز لخصمه | قنوات أخرى

بالفيديو.. ملاكم يهرب من الحلبة ويهدي الفوز لخصمه

﻿

آخر المستجدات

جثة حي النسيم بمراكش تحمل شبهة جنائية والمتهمون أصدقاء الهالك | حوادث و حقوق
منذ 40 دقيقة

جثة حي النسيم بمراكش تحمل شبهة جنائية والمتهمون أصدقاء الهالك

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة ينظم ندوة الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد بمراكش | مجتمع

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة ينظم ندوة '' الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد'' بمراكش

فيضانات الأودية تتسبب في قطع عدد من الطرق ومحاصرة المسافرين بتنغير وورزازات صور | حوادث و حقوق

فيضانات الأودية تتسبب في قطع عدد من الطرق ومحاصرة المسافرين بتنغير وورزازات ''صور''

الإطاحة بموظفة متلبسة بتلقي رشوة بمراكش | مجتمع

الإطاحة بموظفة متلبسة بتلقي رشوة بمراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.