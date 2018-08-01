 المرصد الوطني لمحاربة الرشوة ينظم ندوة '' الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد'' بمراكش ﻿
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المرصد الوطني لمحاربة الرشوة ينظم ندوة '' الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد'' بمراكش

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 10:37 المرصد الوطني لمحاربة الرشوة ينظم ندوة الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد بمراكش | مجتمع
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة ينظم ندوة '' الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد'' بمراكش
ينظم المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، و بشراكة مع رابطة قضاة المغرب، وبتنسيق مع هيئة المحامين بمراكش، ندوة وطنية تحت عنوان “الحق في المعلومة مدخل

شوف تيفي

ينظم المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، و بشراكة مع رابطة قضاة المغرب، وبتنسيق مع هيئة المحامين بمراكش، ندوة وطنية تحت عنوان “الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد ” يوم الجمعة 28 شتنبر 2018، على الساعة الثالثة زوالا، بمركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بشارع مولاي عبد الله بمراكش.

ويأتي هذا النشاط في إطار التعريف بمضمون هذا الحق، ومقتضياته الدستورية والقانونية، وأبعاده الدولية، وصلته العضوية بمحاربة الفساد، وأخذا بعين الاعتبار المصادقة البرلمانية النهائية على مشروع قانون رقم 13/ 31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 6 فبراير 2018.

ويعتبر الحق في الحصول على المعلومة، وفق بلاغ للجهة المنظمة، أحد الحقوق الإنسانية الأساسية المكرسة في عدد من الإعلانات والصكوك الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وشرطا لازما لممارسة جميع الحقوق الأخرى، فضلا عن أهميته الاستراتيجية في مجال إرساء الحكامة الرشيدة، وإعمال الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق التنمية المستدامة، كما أنه يعتبر مدخلا ضروريا ورئيسيا لمحاربة الفساد كما نصت عليه المادتان 10 و13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، التي صادق عليها المغرب سنة 2007.

 

وينص الدستور المغربي في الفصل 27 منه، على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، والذي كرس أيضا عددا من الحقوق ذات الصلة بمحاربة الفساد.

وستتناول الندوة في محورها الأول : ''الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب في محاربة الفساد، يؤطرها الفرع الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والمحور الثاني بعنوان : ''أي دور للحق في الحصول على المعلومة في محاربة الفساد'' تؤطرها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ثم المحور الثالث تحت عنوان: ''الحق في الحصول على المعلومة في البرنامج الحكومي لمحاربة الفساد'' يؤطرها المنتدى الوطني للصحافيين الشباب، أما المحور الرابع فتؤطره رابطة قضاة مراكش آسفي تحت عنوان: ''المعلومة الصحفية في مواجهة قضايا الفساد'' و''الإطار القانوني لمحاربة الفساد'' .

الندوة المرتقبة ستعرف مشاركة أساتذة جامعيين مختصين، وصحافيين، وممثلين عن المجتمع المدني الحقوقي، وممثلي الجهات الحكومية والترابية المعنية وممثلي هيئات الحكامة ذات الصلة.

وقامت اللجنة المنظمة للندوة، بمراسلة العديد من المؤسسات التي انفتحت على المعلومة، كمؤسسة رئاسة النيابة العامة و المديرية العامة للأمن الوطني.

 

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